Все блюда должны быть постными, поскольку именно ужин завершает Рождественский пост. Сегодня 24 Канал рассказывает, какие 12 блюд должны быть на столе в Святвечер и делится их рецептами.

Меню из 12 постных блюд на Святвечер

  1. Кутья

Ингредиенты:
– 1 стакан пшеницы;
– 100 граммов мака;
– 100 граммов орехов и сухофруктов;
– 2 – 3 столовые ложки меда.

Приготовление:

  1. Отварите пшеницу до готовности.
  2. Мак залейте кипятком, оставьте на 20 минут, а затем разотрите в ступке или блендере до появления молочка.
  3. Измельчите орехи и сухофрукты. Смешайте все ингредиенты, добавьте мед и немного теплой воды для нужной консистенции.

Дайте кутье немного настояться – тогда ее вкус будет невероятным.

  1. Запеченная рыба с овощами

Ингредиенты:
– 1 килограмм рыбы (карп или хек);
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 1 лимон;
– соль, перец, специи – по вкусу.

Приготовление:

  1. Рыбу очистите, посолите, поперчите.
  2. Выложите на фольгу вместе с нарезанными овощами и дольками лимона.
  3. Запекайте в духовке при 180 градусах в течение 30 – 40 минут.

Подавайте на стол горячей.

  1. Вареники с картофелем

Ингредиенты:

для теста:
– 3 стакана муки;
– 1 стакан воды;
– 1 чайная ложка соли.

– для начинки:
– 500 граммов картофеля;
– 1 лук.

Приготовление:

  1. Смешайте муку, воду и соль, замесите тесто.
  2. Отварите картофель, разомните в пюре, добавьте жареный лук.
  3. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку и слепите вареники.
  4. Варите в подсоленной воде до готовности.

Готовые вареники выложите в посудину и дайте им минутку запариться.

  1. Тушеная капуста

Ингредиенты:
– 500 граммов капусты;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 50 граммов чернослива;
– 2 столовые ложки томатной пасты.

Приготовление:

  1. Нарежьте капусту, морковь и лук. Обжарьте овощи, добавьте чернослив и томатную пасту.
  2. Тушите на среднем огне 30 минут, добавляя воду при необходимости.
  3. Маринованные грибы

Как вкусно замариновать грибы на Святвечер – читайте по ссылке.

  1. Винегрет

Винегрет с непривычными ингредиентами идеально разнообразит ваше меню.

  1. Сельдь

Ингредиенты:
– 1 сельдь маринованная;
– 1 лук;
– лимон – по вкусу;
– масло по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте и почистите сельдь, отделите кости, снимите кожу.
  2. Порежьте порционными кусками и выложите на тарелку. Немного полейте маслом.
  3. Подавайте с луком, замаринованным с лимоном.
  1. Борщ постный

Ингредиенты:
– 2 свеклы;
– 200 граммов капусты;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 50 граммов сушеных грибов.

Приготовление:

  1. Замочите сушеные грибы на несколько часов, затем отварите. Отвар сохраните.
  2. Свеклу натрите, тушите с томатной пастой.
  3. В кипящей воде смешайте грибы, отвар, свеклу, нарезанные овощи. Варите 30 минут.
  4. Грибная похлебка

Рецептом настоящей грибной похлебки мы уже с вами делились.

  1. Печеные яблоки с медом и орехами

Ингредиенты:
– 6 яблок;
– 3 столовые ложки меда;
– 50 граммов орехов (грецкие или миндаль);
– корица – по вкусу.

Приготовление:

  1. Яблоки помойте, удалите сердцевину, не разрезая их полностью.
  2. Наполните середину смесью меда, измельченных орехов и корицы.
  3. Выложите яблоки в форму для запекания, добавьте немного воды на дно формы. Запекайте при 180 градусах в течение 25 – 30 минут до мягкости.
  4. Пампухи

Эти теплые и ароматные лакомства идеально подходят для чаепития и служат прекрасным дополнением для праздничного стола. Рецепт пончиков с шоколадом.

  1. Узвар из сухофруктов

Ингредиенты:
– 300 граммов сушеных яблок, груши и слив;
– 2 столовые ложки меда;
– 2 литра воды.

Приготовление:

  1. Фрукты промойте и замочите в холодной воде на 2 часа.
  2. Слейте воду и наберите новую, поставьте на огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 30 минут.
  3. После остывания добавьте мед.

Каждое из 12 блюд вносит свой неповторимый штрих к рождественскому столу, создавая атмосферу тепла и семейного уюта. Веселых праздников!