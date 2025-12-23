Все блюда должны быть постными, поскольку именно ужин завершает Рождественский пост. Сегодня 24 Канал рассказывает, какие 12 блюд должны быть на столе в Святвечер и делится их рецептами.

Меню из 12 постных блюд на Святвечер

Кутья

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеницы;

– 100 граммов мака;

– 100 граммов орехов и сухофруктов;

– 2 – 3 столовые ложки меда.

Приготовление:

Отварите пшеницу до готовности.

Мак залейте кипятком, оставьте на 20 минут, а затем разотрите в ступке или блендере до появления молочка.

Измельчите орехи и сухофрукты. Смешайте все ингредиенты, добавьте мед и немного теплой воды для нужной консистенции.

Дайте кутье немного настояться – тогда ее вкус будет невероятным.

Запеченная рыба с овощами

Ингредиенты:

– 1 килограмм рыбы (карп или хек);

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 1 лимон;

– соль, перец, специи – по вкусу.

Приготовление:

Рыбу очистите, посолите, поперчите.

Выложите на фольгу вместе с нарезанными овощами и дольками лимона.

Запекайте в духовке при 180 градусах в течение 30 – 40 минут.

Подавайте на стол горячей.

Вареники с картофелем

Ингредиенты:



для теста:

– 3 стакана муки;

– 1 стакан воды;

– 1 чайная ложка соли.



– для начинки:

– 500 граммов картофеля;

– 1 лук.

Приготовление:

Смешайте муку, воду и соль, замесите тесто.

Отварите картофель, разомните в пюре, добавьте жареный лук.

Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку и слепите вареники.

Варите в подсоленной воде до готовности.

Готовые вареники выложите в посудину и дайте им минутку запариться.

Тушеная капуста

Ингредиенты:

– 500 граммов капусты;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 50 граммов чернослива;

– 2 столовые ложки томатной пасты.

Приготовление:

Нарежьте капусту, морковь и лук. Обжарьте овощи, добавьте чернослив и томатную пасту.

Тушите на среднем огне 30 минут, добавляя воду при необходимости. Маринованные грибы

Как вкусно замариновать грибы на Святвечер – читайте по ссылке.

Винегрет

Винегрет с непривычными ингредиентами идеально разнообразит ваше меню.

Сельдь

Ингредиенты:

– 1 сельдь маринованная;

– 1 лук;

– лимон – по вкусу;

– масло по вкусу.

Приготовление:

Промойте и почистите сельдь, отделите кости, снимите кожу.

Порежьте порционными кусками и выложите на тарелку. Немного полейте маслом.

Подавайте с луком, замаринованным с лимоном.

Борщ постный

Ингредиенты:

– 2 свеклы;

– 200 граммов капусты;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 50 граммов сушеных грибов.

Приготовление:

Замочите сушеные грибы на несколько часов, затем отварите. Отвар сохраните.

Свеклу натрите, тушите с томатной пастой.

В кипящей воде смешайте грибы, отвар, свеклу, нарезанные овощи. Варите 30 минут. Грибная похлебка

Рецептом настоящей грибной похлебки мы уже с вами делились.

Печеные яблоки с медом и орехами

Ингредиенты:

– 6 яблок;

– 3 столовые ложки меда;

– 50 граммов орехов (грецкие или миндаль);

– корица – по вкусу.

Приготовление:

Яблоки помойте, удалите сердцевину, не разрезая их полностью.

Наполните середину смесью меда, измельченных орехов и корицы.

Выложите яблоки в форму для запекания, добавьте немного воды на дно формы. Запекайте при 180 градусах в течение 25 – 30 минут до мягкости. Пампухи

Эти теплые и ароматные лакомства идеально подходят для чаепития и служат прекрасным дополнением для праздничного стола. Рецепт пончиков с шоколадом.

Узвар из сухофруктов

Ингредиенты:

– 300 граммов сушеных яблок, груши и слив;

– 2 столовые ложки меда;

– 2 литра воды.

Приготовление:

Фрукты промойте и замочите в холодной воде на 2 часа.

Слейте воду и наберите новую, поставьте на огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 30 минут.

После остывания добавьте мед.

Каждое из 12 блюд вносит свой неповторимый штрих к рождественскому столу, создавая атмосферу тепла и семейного уюта. Веселых праздников!