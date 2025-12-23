Все блюда должны быть постными, поскольку именно ужин завершает Рождественский пост. Сегодня 24 Канал рассказывает, какие 12 блюд должны быть на столе в Святвечер и делится их рецептами.
Меню из 12 постных блюд на Святвечер
- Кутья
Ингредиенты:
– 1 стакан пшеницы;
– 100 граммов мака;
– 100 граммов орехов и сухофруктов;
– 2 – 3 столовые ложки меда.
Приготовление:
- Отварите пшеницу до готовности.
- Мак залейте кипятком, оставьте на 20 минут, а затем разотрите в ступке или блендере до появления молочка.
- Измельчите орехи и сухофрукты. Смешайте все ингредиенты, добавьте мед и немного теплой воды для нужной консистенции.
Дайте кутье немного настояться – тогда ее вкус будет невероятным.
- Запеченная рыба с овощами
Ингредиенты:
– 1 килограмм рыбы (карп или хек);
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 1 лимон;
– соль, перец, специи – по вкусу.
Приготовление:
- Рыбу очистите, посолите, поперчите.
- Выложите на фольгу вместе с нарезанными овощами и дольками лимона.
- Запекайте в духовке при 180 градусах в течение 30 – 40 минут.
Подавайте на стол горячей.
- Вареники с картофелем
Ингредиенты:
для теста:
– 3 стакана муки;
– 1 стакан воды;
– 1 чайная ложка соли.
– для начинки:
– 500 граммов картофеля;
– 1 лук.
Приготовление:
- Смешайте муку, воду и соль, замесите тесто.
- Отварите картофель, разомните в пюре, добавьте жареный лук.
- Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку и слепите вареники.
- Варите в подсоленной воде до готовности.
Готовые вареники выложите в посудину и дайте им минутку запариться.
- Тушеная капуста
Ингредиенты:
– 500 граммов капусты;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 50 граммов чернослива;
– 2 столовые ложки томатной пасты.
Приготовление:
- Нарежьте капусту, морковь и лук. Обжарьте овощи, добавьте чернослив и томатную пасту.
- Тушите на среднем огне 30 минут, добавляя воду при необходимости.
- Маринованные грибы
- Маринованные грибы
- Винегрет
- Винегрет
- Сельдь
Ингредиенты:
– 1 сельдь маринованная;
– 1 лук;
– лимон – по вкусу;
– масло по вкусу.
Приготовление:
- Промойте и почистите сельдь, отделите кости, снимите кожу.
- Порежьте порционными кусками и выложите на тарелку. Немного полейте маслом.
- Подавайте с луком, замаринованным с лимоном.
- Борщ постный
Ингредиенты:
– 2 свеклы;
– 200 граммов капусты;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 50 граммов сушеных грибов.
Приготовление:
- Замочите сушеные грибы на несколько часов, затем отварите. Отвар сохраните.
- Свеклу натрите, тушите с томатной пастой.
- В кипящей воде смешайте грибы, отвар, свеклу, нарезанные овощи. Варите 30 минут.
- Грибная похлебка
- Грибная похлебка
- Печеные яблоки с медом и орехами
Ингредиенты:
– 6 яблок;
– 3 столовые ложки меда;
– 50 граммов орехов (грецкие или миндаль);
– корица – по вкусу.
Приготовление:
- Яблоки помойте, удалите сердцевину, не разрезая их полностью.
- Наполните середину смесью меда, измельченных орехов и корицы.
- Выложите яблоки в форму для запекания, добавьте немного воды на дно формы. Запекайте при 180 градусах в течение 25 – 30 минут до мягкости.
- Пампухи
- Пампухи
- Узвар из сухофруктов
Ингредиенты:
– 300 граммов сушеных яблок, груши и слив;
– 2 столовые ложки меда;
– 2 литра воды.
Приготовление:
- Фрукты промойте и замочите в холодной воде на 2 часа.
- Слейте воду и наберите новую, поставьте на огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 30 минут.
- После остывания добавьте мед.
Каждое из 12 блюд вносит свой неповторимый штрих к рождественскому столу, создавая атмосферу тепла и семейного уюта. Веселых праздников!