24 канал з посиланням на обговорення у Тредсі аналізує різні погляди користувачів на те, чим торт відрізняється від пляцка. У цьому матеріалі все ж таки поставимо крапку, в чому полягає ключова різниця між цими десертами та чому ця тема знову викликала палкі суперечки у соцмережах.

Солодка війна: "пляцок" – не торт

Подібні думки з’являються в Тредс не вперше. Користувачі прямо пишуть: "Пляцок — не торт, це різні речі", і саме така категоричність викликає найбільше емоцій. Дехто пояснює, що пляцок – це багатошарова прямокутна випічка, яку традиційно ріжуть на шматки, тоді як торт асоціюється з круглою формою та святковою подачею.

Деякі користувачі зазначають, що сьогодні і торти, і пляцки часто готують без суворого дотримання класичних рецептів, тож межа між ними поступово розмивається.

Користувачі жартують, що достатньо лише згадати слово "пляцок", аби в коментарях почалася справжня війна – від кулінарних аргументів до мовних і навіть регіональних питань.

Пляцок / Фото Freepik

Звідки походить слово "пляцок"

У матеріалах про кулінарний побут Галичини "Україна молода" зазначає, що слово "пляцок" фігурує поряд із традиційними солодощами Львова – сирниками, штруделями та іншою випічкою. У контексті львівської кухні пляцок описують як випічку з фруктовою начинкою або невисокий десерт прямокутної форми, який зазвичай має простіший вигляд, ніж класичний торт. В місцевій традиції пляцки мають власну кулінарну специфіку, яку складно звести до узагальненого поняття "торт".

Щоб зрозуміти, чому суперечка така гостра, варто згадати традиції. У галицькій кухні "пляцки" – це окрема категорія домашньої випічки, яка має власну історію та регіональну ідентичність. У Львові та на Галичині їх готували на великі свята, весілля та родинні події, нарізаючи на рівні прямокутні шматки.

На відміну від цього, торт у сучасному розумінні – універсальний десерт, який може бути будь-якої форми, з різними кремами й декором. Саме зіткнення традиційного й сучасного підходів і стає причиною чергових онлайн-дискусій.

Пляцок з вишнями / Фото Freepik

Улюблені торти українців сьогодні

Попри всі суперечки, українці охоче їдять і торти, і пляцки – часто навіть не замислюючись над назвою. Смаки змінюються, класичні рецепти адаптуються, а кондитерська культура стає дедалі різноманітнішою.

Раніше ми розповідали, що особливу увагу привертають торти-"візитівки" України: торт "Ужгород" із м’якою структурою безе, кремом та ароматними горіхами, який став популярним десертом Закарпаття; торт "Херсон" із ніжними білковими коржами, горіхами та курагою, що символізує південний характер регіону; і торт "Миколаїв", який поєднує м’які коржі з фруктовими та ягідними нотами.