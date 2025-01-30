Самая незаметная профессия в метро Киева: кто такая "будильщица" и что она делает

В метро Киева работают специалисты более 300 различных профессий. Но есть одна профессия, о которой рядовые пассажиры могли даже не догадываться.

В Киевском метрополитене раскрыли детали работы дежурной комнат отдыха для машинистов, пишет 24 Канал. Работники депо и машинисты между собой называют ее "будильницей", ведь дежурная должна вовремя разбудить машиниста на утреннюю смену.

Смотрите также Преодолевает трудности и стереотипы: в Киеве заканчивает обучение первая женщина-машинистка метро

В метрополитене рассказали о работе "будильницы"

Машинист регистрируется в журнале и указывает время пробуждения. Дежурная точно по графику будит каждого работника – иногда это происходит с интервалом в несколько минут.

Самое раннее пробуждение, как рассказали в метрополитене, начинается в 04:33, а самое позднее – в 05:36. После того как машинисты отправляются на свои маршруты, дежурная убирает комнаты, складывает постель и отправляет белье в прачечную.

Работа "будильницы" остается незаметной для пассажиров, впрочем ее значение трудно переоценить. От внимательности и заботы дежурной зависит комфорт и качество отдыха машинистов, а следовательно, их сосредоточенность и безопасность во время управления поездами,

– отмечают в метрополитене.

Для машинистов, которые заканчивают работать поздно вечером и начинают следующую смену рано утром, созданы специальные комнаты отдыха. Дежурная же заботится о том, чтобы они были максимально удобными и чистыми.

Что известно о работе "будильницы": смотрите видео

Основная обязанность дежурной – создать комфортные условия для отдыха машинистов после смены. Она следит за чистотой комнат, готовит кровати ко сну, меняет постельное белье и убирает после того, как машинист покидает комнату.