В каком популярном сериале Netflix можно услышать украинскую народную песню

Во втором сезоне сериала Netflix "Императрица" прозвучала украинская народная песня "Солнце низенько". Ее исполнили девушки из Буковины во время торжественной аудиенции у императрицы Сиси.

Героини, которые исполняли песню, были одеты в традиционную украинскую вышитую одежду. Особый восторг этот эпизод вызвал у украинских зрителей, передает 24 Канал.

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В сериале "Императрица" можно услышать украинскую народную песню

Во втором сезоне популярного сериала "Императрица" на Netflix в первой серии прозвучала украинская народная песня "Солнце низенько, вечер близенько" из оперы Николая Лысенко "Наталка Полтавка" под исполнение детского хора из Буковины.

По сюжету, в Вену приезжают делегации со всего королевства, чтобы поздравить новую императрицу Елизавету Баварскую (Сиси). Среди гостей на аудиенции появился буковинский хор в вышиванках и венках, который исполнил песню "Солнце низенько".

В сериале "Императрица" прозвучала песня "Солнце низенько": смотрите видео

Заметим, что этот момент тронул не только главную героиню сериала, но и зрителей в социальных сетях.

Пользователи в соцсетях поражены, как в сериале показали украинцев: смотрите видео

Что известно о песне "Солнце низенько"

Песня "Солнце низенько, вечер близенько" получила известность благодаря опере "Наталка Полтавка", впервые поставленной в 1819 году.

Ее народный текст был литературно обработано Иваном Котляревским, а музыку к нему написал выдающийся украинский композитор Николай Лысенко. С тех пор эта композиция стала неотъемлемой частью национального культурного наследия.

Сегодня существует много интерпретаций этой песни, однако самой известной считается именно версия Лысенко, созданная для оперы.

В песне рассказывается о влюбленном парне и девушке, которые с нетерпением ждут вечера, чтобы встретиться.

К слову, в одном из голливудских фильмов с Джейсоном Стейтемом можно услышать песню Верки Сердючки. Ее выступление в ленте стало частью ключевого сюжетного поворота.