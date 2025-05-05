Какой украинский город чаще всего переходил под власть других государств
- Львов часто переходил под власть разных государств, включая Королевство Руси, Польшу, Австрийскую империю, Западно-Украинскую Народную Республику, Польшу снова, СССР и Германию.
- После распада СССР Львов стал частью независимой Украины и в 2025 году получил статус Молодежной столицы Европы.
Хотя первое украинское государство возникло более 1000 лет назад, но веками наши земли были под властью разных государств. Поэтому некоторые города по несколько раз переходили от одной страны к другой.
Часто под власть разных государств переходили города Закарпатья, Северной Буковины, Галичины и Бессарабии. Чаще всего же под власть разных стран переходил Львов, рассказывает 24 Канал.
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Как менялась власть во Львове
Город Львов основал король Даниил Галицкий в 1256 году. И почти столетие город был частью Королевства Руси или Галицко-Волынского княжества, потому что ни один из сыновей Даниила не был коронован, титул короля имел его внук Юрий.
В 1349 году земли Королевства перешли под власть Польши. После Люблинской унии Львов стал частью уже новой страны – Речи Посполитой, в составе которой был вплоть до конца XVIII века.
В 1772 году после первого раздела Речи Посполитой земли Галичины, включая Львов перешли под власть Австрийской империи, которая позже превратилась в Австро-Венгерскую.
В конце Первой мировой войны Австро-Венгрия трещала по швам и 1 ноября 1918 года во Львове была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика. Город был под контролем нового государства, к сожалению, не долго, потому что его захватили польские войска.
Ноябрьский срыв во Львове в 1918 году / Архивное фото
До 1939 года Львов был частью Польши, а после нападения Германии на нее, СССР осуществил аннексию ее западной части. Таким образом Львов оказался под властью СССР.
Однако в 1941 году началась немецко-советская война и Львов захватили нацисты. Под немецкой оккупацией город жил 3 года. А тогда его перезахватили советские войска.
До 1991 года Львов был частью СССР в составе УССР. После распада красной империи Львов является частью уже независимой Украины и имеет статус культурной столицы нашего государства. А в 2025 году Львов стал еще и Молодежной столицей Европы.
Стоит отметить, что так же часто власть менялась и в других городах Галичины, основанных во времена Руси – Дрогобыче, Самборе, Старом Самборе, Турке, Белзе и других.