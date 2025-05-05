Часто під владу різних держав переходили міста Закарпаття, Північної Буковини, Галичини та Бесарабії. Найчастіше ж під владу різних країн переходив Львів, розповідає 24 Канал.

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Як змінювалася влада у Львові

Місто Львів заснував король Данило Галицький у 1256 році. І майже століття місто було частиною Королівства Русі чи то Галицько-Волинського князівства, бо жоден з синів Данила не був коронований, титул короля мав його онук Юрій.

У 1349 році землі Королівства перейшли під владу Польщі. Після Люблінської унії Львів став частиною вже нової країни – Речі Посполитої, у складі якої був аж до кінця XVIII століття.

У 1772 році після першого поділу Речі Посполитої землі Галичини, включно зі Львовом перейшли під владу Австрійської імперії, котра пізніше перетворилася на Австро-Угорську.

Наприкінці Першої світової війни Австро-Угорщина тріщала по швах і 1 листопада 1918 року у Львові було проголошено Західно-Українську Народну Республіку. Місто було під контролем нової держави, на жаль, не довго, бо його захопили польські війська.



Листопадовий зрив у Львові в 1918 році / Архівне фото

До 1939 року Львів був частиною Польщі, а після нападу Німеччини на неї, СРСР здійснив анексію її західної частини. Таким чином Львів опинився під владою СРСР.

Однак у 1941 році почалася німецько-радянська війна і Львів захопили нацисти. Під німецькою окупацією місто жило 3 роки. А тоді його перезахопили радянські війська.

До 1991 року Львів був частиною СРСР у складі УРСР. Після розпаду червоної імперії Львів є частиною вже незалежної України та має статус культурної столиці нашої держави. А у 2025 році Львів став ще й Молодіжною столицею Європи.

Варто відзначити, що так само часто влада змінювалася і в інших містах Галичини, заснованих в часи Русі – Дрогобичі, Самборі, Старому Самборі, Турці, Белзі та інших.