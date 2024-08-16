У Львові презентували онлайн-мапу "Доступне місто". Вона має допомогти мешканцям та гостям міста знайти безбар'єрні об'єкти та визначні пам'ятки.

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Що можна знайти на карті

На новостворену карту наразі нанесено понад 100 доступних об'єктів, згрупованих за різними категоріями для зручності користувачів.



У Львові створили карту безбар'єрних місць / Фото ЛМР

Користувачі зможуть знайти не лише заклади харчування, а й музеї, театри, комунальні установи, муніципальні центри, заклади охорони здоров'я, парки та торговельно-розважальні центри, які відповідають усім нормам інклюзивності.

Основні переваги карти цієї мапи:

всі інклюзивні місця зібрані в одному місці;

зручний пошук: категорії об'єктів полегшують навігацію користувачам;

постійне оновлення: карту будуть поповнювати новими об'єктами для максимальної користі;

карта доступна на будь-якому пристрої з підключенням до інтернету, тож не потрібно завантажувати додаткові програми.

Такі ініціативи роблять туризм доступнішим.