Марія Гаджизаде до початку повномасштабної війни вона мала стабільний бізнес і домівку. Її магазин одягу для підлітків процвітав, і разом із чоловіком вони вирішили розширити справу та тоді відкрили ще один магазин у Краматорську лише за кілька місяців до початку війни.

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Власноруч розбивала вітрини

24 лютого 2022 року Марія вийшла на вулицю з молотком і почала розбивати вітрини свого магазину в Сєвєродонецьку. Вона намагалася знищити скло, на якому була зображена літера "зет", частина назви магазину одягу для підлітків. Цей символ, який росіяни використовували як позначку, став для неї асоціацією з агресією та вторгненням.

Я розбивала вітрини, щоб показати, що ніхто не чекає на них тут,

– пригадала підприємиця.

Вона також розповіла, що до війни бізнес процвітав, клієнти їх любили та цінували. У Сєвєродонецьку був найбільший магазин підліткового одягу, площею 150 квадратних метрів. Варто зазначити, що там не тільки продавали одяг, а також організовували різні заходи.

У Краматорську магазин також швидко здобув популярність. Для того, щоб його відрити, чоловік Марії та вона сама вклали власні кошти та взяли кредит.

Нещодавно я підрахувала, що наші збитки сягають півтора мільйона. Зараз ми все ще розраховуємося з боргами,

– поділилась жінка.

Частина товару була евакуйована, але значна частина була вкрадена місцевими жителями. Вони зламали замки, вкрали меблі, камери відеоспостереження і одяг.

Вибір нового шляху

Марія з чоловіком перевезли частину вцілілого товару до Дніпра і у березні відкрили невелику точку на ринку, де діти міряли одяг за ширмою, стоячи на картонних коробках, було дуже холодно та незручно.

Вони розглядали можливості для релокації бізнесу в Київ, Дніпро, Черкаси та Кропивницький. Провівши аналіз ринку, цін на оренду та попиту, вони обрали Кропивницький. Марія каже, що це було правильним рішенням.

Магазин "TeenS" у Кропивницькому вже понад рік обслуговує клієнтів, і за цей час з’явилися постійні покупці.

Марія має багато ідей для розвитку, але розуміє, що для їх реалізації потрібні час і ресурси.