Найбільше бізнесів відкрили громадяни Туреччини, Узбекистану та Польщі. Основні галузі діяльності – оптова торгівля, нерухомість та комп’ютерне програмування.
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Скільки бізнесів відкрили іноземці в Україні
За даними платформи, найактивнішими у створенні бізнесу в Україні є громадяни Туреччини – 396 компаній або 12,9% від загальної кількості, Узбекистану – 312 бізнесів (10,1% від загальної кількості), та Польщі – 224 компанії або 7,3%. Загалом іноземці зі 101 країни заснували 3075 компаній в Україні з початку великої війни.
До топ-10 країн, бізнеси з яких активно відкриваються в Україні, також увійшли США, Казахстан, Німеччина, Азербайджан, Ізраїль, Велика Британія та Китай.
Які міста стали найпривабливішими для іноземних підприємців
Київ став найпривабливішим регіоном для іноземних підприємців, зокрема у столиці зареєстровано 1 517 компаній. Найбільшу кількість бізнесів у Києві відкрили громадяни Узбекистану – 175 компаній.
На другому місці за кількістю нових бізнесів знаходиться Львівщина з 460 бізнесами, де переважають іноземці з Польщі (105 компаній). Одещина займає третю позицію з 273 компаніями, з яких найбільше створили громадяни Туреччини – 99 бізнесів.
Основні сфери діяльності нових компаній включають оптову торгівлю (30,7%), операції з нерухомістю (6,7%) та комп’ютерне програмування (5,8%).
Які бізнеси мають найбільший статутний капітал
Серед найбільших бізнесів, відкритих іноземцями після 24 лютого 2022 року, лідирує компанія "ТЕНС1МА" зі статутним капіталом у 1,28 мільярда гривень. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.
На другій позиції знаходиться АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген" зі статутним капіталом у 700 мільйонів гривень, кінцевим власником якого є громадянин США.
Третє місце займає компанія ТОВ "ЛФС", заснована громадянином Польщі, з капіталом у 300 мільйонів гривень.