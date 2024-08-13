Найбільше бізнесів відкрили громадяни Туреччини, Узбекистану та Польщі. Основні галузі діяльності – оптова торгівля, нерухомість та комп’ютерне програмування.

Дивіться також Турецька кава у Чернігові: як подружжя Єдекчі створило унікальну кав’ярню

Скільки бізнесів відкрили іноземці в Україні

За даними платформи, найактивнішими у створенні бізнесу в Україні є громадяни Туреччини – 396 компаній або 12,9% від загальної кількості, Узбекистану – 312 бізнесів (10,1% від загальної кількості), та Польщі – 224 компанії або 7,3%. Загалом іноземці зі 101 країни заснували 3075 компаній в Україні з початку великої війни.

До топ-10 країн, бізнеси з яких активно відкриваються в Україні, також увійшли США, Казахстан, Німеччина, Азербайджан, Ізраїль, Велика Британія та Китай.

Які міста стали найпривабливішими для іноземних підприємців

Київ став найпривабливішим регіоном для іноземних підприємців, зокрема у столиці зареєстровано 1 517 компаній. Найбільшу кількість бізнесів у Києві відкрили громадяни Узбекистану – 175 компаній.

На другому місці за кількістю нових бізнесів знаходиться Львівщина з 460 бізнесами, де переважають іноземці з Польщі (105 компаній). Одещина займає третю позицію з 273 компаніями, з яких найбільше створили громадяни Туреччини – 99 бізнесів.

Основні сфери діяльності нових компаній включають оптову торгівлю (30,7%), операції з нерухомістю (6,7%) та комп’ютерне програмування (5,8%).

Які бізнеси мають найбільший статутний капітал

Серед найбільших бізнесів, відкритих іноземцями після 24 лютого 2022 року, лідирує компанія "ТЕНС1МА" зі статутним капіталом у 1,28 мільярда гривень. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.

На другій позиції знаходиться АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген" зі статутним капіталом у 700 мільйонів гривень, кінцевим власником якого є громадянин США.

Третє місце займає компанія ТОВ "ЛФС", заснована громадянином Польщі, з капіталом у 300 мільйонів гривень.