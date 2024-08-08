Пара розпочала свою кавову історію в грудні 2019 року, відкривши першу кав’ярню в Славутичі. Втім, через повномасштабне вторгнення Росії до України, подружжя прийняло рішення переїхати.

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Як подружжя розпочинало вести свій бізнес

Ми з чоловіком переїхали жити в Славутич, придбали там житло та ухвалили рішення створювати там власний бізнес. Він хотів завжди свій магазинчик або бар. Я мріяла про кав’ярню. Виходячи з реалій життя в Славутичі, потреб містян і так далі ми вирішили, що це буде кав’ярня з турецькими солодощами, турецьким колоритом, турецькою атмосферою,

– розповідає Анна.

Сімейна кав’ярня швидко здобула популярність, проте вона стикнулася з численними викликами: коронавірус, активні бойові дії на території області. Попри труднощі, бізнес витримав і продовжував функціонувати. Однак повномасштабне вторгнення змусило подружжя ухвалити рішення про переїзд.

"Після війни в Славутичі ситуація з населенням погіршилась, люди почали виїжджати. Тому ми вирішили переїжджати в Чернігів", – пояснює Анна Єдекчі.

Як йшли справи після переїзду до Чернігова

Кілька тижнів знадобилося подружжю, щоб облаштуватися в Чернігові та створити новий затишний заклад.

Ми відкрились за два тижні. Ми тут фарбували, завозили меблі, вичищали, вимивали, міняли під себе електрику. Ніби не мало, але за два тижні ми впорались,

– говорить Анна.

Відтепер кав’ярня відчиняє свої двері щоденно з 8:30 ранку. Гостям пропонують запашну турецьку каву, приготовану за традиційним рецептом, а також авторські десерти, які Озге готує на власній кухні.

Озге самостійно готує десерти, включаючи пахлаву з горіхами та фісташкою, чізкейк та інші смаколики.

"Щоденно о п’ятій тридцять ранку я вже працюю тут та готую десерти для вас", – розповідає чоловік.

Анна поділилася, що робити пахлаву Озге навчила бабуся, коли він був ще малим. Хоч він знав, як її готував, чоловік все одно пройшов турецькі курси, від турецьких кондитерів, щоб приготування було більш професійним.

Основна ідея та філософія кав'ярні Єдекчі – турецькі солодощі та турецький продукт, оскільки власник кав'ярні громадянин Туреччини. Анна також зауважує, що їх "фішка" у тому, що власники працюють самостійно в своїй кав'ярні