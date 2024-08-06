Кав’ярня відзначається особливою атмосферою, у ній поєднуються елементи військової тематики та затишок. Саме його Владислав хотів принести в повсякденне життя людей після важких бойових дій.

Дивіться також Кава від ветерана: історія Артура Войтюка, який після служби заснував власний бренд

Як з'явилася ідея створення власної кав'ярні

За словами Владислава, він хотів створити місце, де люди змогли б відпочити, поспілкуватися, відчути тепло й затишок, адже війна навчила мене цінувати прості речі. Ідею розпочати власну справу підказала сестра Мирослава.

Я розуміла, що треба кудись рухатися. Треба відкривати свою справу, щоб він був чимось зайнятий,

– каже Мирослава.

Вона допомогла заповнити заявку на грант, а фахівці з центру зайнятості допомогли скласти бізнес-план і вже за кілька місяців Владислав отримав кошти на реалізацію свого проєкту.

Як було на початку відкриття власної справи

Спочатку було складно, бо ми нічого не знали. Далі почали заглиблюватися в деталі, поступово закупили все необхідне. Зробили гарний дизайн у приміщенні. Купили жовті диванчики, щоб потім можна було комбінувати все у національних кольорах. Коли приїжджали побратими, вони подали ідею почепити на стіни прапори та шеврони,

– зазначає військовий.

Після відкриття кав’ярні у Chocolate з’явилися постійні клієнти, а сама кав’ярня швидко завоювала популярність завдяки своєму затишному інтер’єру та смачним стравам.

"Основна наша страва – піца із сирними бортиками. Такою була ідея Владислава. Він, куди не їхав, завжди брав таку, а в Хотині її ніхто не робить. От і виникла ідея. Тепер асортимент поповнюємо новою продукцією. В інтернеті знайшли дівчину, яка готує безглютенові батончики. Ми також їх додали в меню. І, звісно ж, коктейлі від Владислава Романовича" – додає Мирослава.

Кав’ярня також пропонує доставку їжі, яка стала популярною серед клієнтів. Владислав і Мирослава мають плани на подальший розвиток свого бізнесу, зокрема встановити проєктор для показу фільмів у кав’ярні.