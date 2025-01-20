Видео льются рекой: в украинский TikTok ворвался новый тренд

Тренды в TikTok очень быстро меняются и "мигрируют" не только по странам, но и по континентам. В украинский TikTok с Запада ворвался новый забавный тренд.

Пользователь сети TikTok с ником Unpoeta опубликовал видео с песней fantasmas в исполнении мексиканской группы Humbe, пишет 24 Канал.

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Что известно о новом тренде в TikTok

Мелодия очень быстро стала вирусной в странах, где общаются на испанском. Так, отрывок песни fantasmas уже использовали для почти 700 тысяч видео в TikTok.

Первое видео с этой мелодией, которое опубликовал пользователь Unpoeta, собрало почти 2 миллиона лайков. Почти во всех роликах, появляющихся с этой мелодией в TikTok, пользователи используют фотогалерею.

Некоторые решают снять милые видео о путешествиях, а кто-то выбирает забавные фото.

Новый тренд в TikTok: смотрите видео

Украинцы традиционно подошли к тренду с юмором, поэтому и делают забавные ролики со своими любимцами.

Например, один из пользователей опубликовал ролик с котиком, который спрашивает, "куда мы едем". В ответ пушистый слышит, что они едут к родителям, где будет песик, чему кот не сильно обрадовался.

Похожее видео опубликовала еще одна пользовательница TikTok, где ее пушистик назвал кошку родственников – "котом". Другое видео, что появилось в TikTok, рассказывает, как кота обманом затянули на стерилизацию. Ситуация смешная, но точно не для котика.

Чтобы быть в тренде, достаточно поделиться своей историей с помощью популярной мелодии, которая доступна по этой ссылке.