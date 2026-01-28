Почти полвека этот город на Полесье имел советское название, пока в 2016 году не вернул себе настоящее название с 450-летней историей.

Речь идет о городе Кузнецовск, который сейчас называется Варашем, пишет "Главред". Город появился буквально среди болот, а теперь стал символом научно-технического развития региона.

Откуда происходит название города Вараш?

Первое упоминание местности, где сейчас возвышаются энергоблоки, датировано еще 1577 году. Происхождение названия остается неизвестным, но в XVI – XVII веках село в документах называлось Гварашем.

Одна из версий происходит от древнего названия волхвов на Полесье – варажб. Волхвы, по преданию, могли влиять на силы природы, предсказывать будущее и исцелять больных.

Народные предания утверждают, что на территории современного Вараша могло существовать венгерское поселение. В венгерском языке слово varos означает "сторожа", а варош – замок или укрепленный город. Художник Андрей Пашко когда-то вспоминал, что на границе Вараша со Старой Рафаловкой было имение венгерского правителя.



Почему город назывался Кузнецовском?

В 1973 году на окраине тихого села начали строить Ровенскую атомную электростанцию. Сначала поселение называли просто "поселком энергетиков". Но уже в 1977 году удачная решила дать городу имя Кузнецовск, в честь разведчика Николая Кузнецова. Название не имело никакой связи с историей или ландшафтом. Это был лишь типичный продукт советской топонимики.

Кузнецов был советским разведчиком времен Второй мировой войны. Он действовал под прикрытием на оккупированных территориях Украины, выдавая себя за немецкого офицера. В советской историографии его прославляли как героя, приписывая участие в ликвидации нацистских чиновников.

В СССР фигура Кузнецова стала элементом идеологии. Его именем называли улицы и устанавливали памятники. В Украине Кузнецова воспринимают как агента советских спецслужб, деятельность которого не была связана с украинскими интересами.

Когда произошло изменение названия?

После распада СССР появилась потребность вернуть городу историческое имя. В 2016 году во время волны декоммунизации город официально стал Варашем. В городе всегда было много специалистов – педагогов, энергетиков и инженеров. В Вараше быстро возводили жилые массивы, школы, детские сады. Популярность сейчас имеют экскурсии на РАЭС.

Также город развивает уникальное туристическое направление. В Вараше есть "Забег под градирнями", который собирает сотни участников, бегущих возле гигантских башен, которые выпускают белый пар.

Какое имя носил город организатора Голодомора?

Один из городов в Днепропетровской области раньше назывался Косиорово в честь организатора Голодомора Станислава Косиора, пишет "Телеграф". Теперь город имеет название Апостолово, которое отсылается к казацким временам. Название городу было возвращено после падения Косиора.

