Кто такая Варвара Каринская и почему в честь нее назвали десерт

Недавно украинский повар Евгений Клопотенко презентовал десерт. Он посвящен известной женщине, которую, к сожалению, часто представляли в мире как россиянку.

Варвара Каринская была выдающейся украинкой, она стала первой женщиной, которая получила "Оскар". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинский интерес".

Что известно о Варваре Каринской?

Варвара Каринская родилась в Харькове и получила образование юриста. Она вышла замуж, однако первый муж умер через год, поэтому впоследствии она вышла замуж еще раз за Николая Каринского.

Впоследствии она оказалась в США. На американском континенте началась новая страница творчества модельера. Там ее уже называли Барбарой и она работала над костюмами для балета. Чтобы танцовщицы имели больше свободы в движениях, она создала саму балетную пачку.



Каринская была модельером / Скриншот из видео

Также она создавала костюмы для фильмов, например для фильма "Жанна д'Арк". И именно за эту работу в 1948 году она получила "Оскар".

Какой десерт создали в честь Каринской?

Евгений Клопотенко презентовал десерт "Каринская" в честь модельера Варвары Каринской, пишет zaxid.net.

Это маренговый десерт, который создали как альтернативу российскому пирожному "Павлова". Над этим блюдом работали шеф-кондитер Мирослава Новосад, ресторатор Евгений Клопотенко и ресторанный консультант Всеволод Полищук.

Десерт имеет вид балетной пачки, которую создала Варвара Каринская.



Десерт имеет интересный вид / Фото zaxid.net

За основу мы использовали безе, добавили пудру гречки и вишню. Крем – на основе сливок, сметаны и меда. Мы создали базу, а вы можете ее модифицировать. Например, вместо гречки дать крахмал, вместо вишни – ягодное компоте, то, что вам ближе,

– рассказала шеф-кондитер Мирослава Новосад.

Десерт разработали на запрос волонтера Оксаны Левковой, которая работает с родственниками погибших военных. По ее словам, наличие российской "Павловой" тригерило многих из них.

