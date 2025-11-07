Вы никогда не пробовали настоящий васаби: с чем подают суши в Украине

Острый соус, без которого сейчас ни одно заведение японской кухни в Украине не подает суши – васаби. Но несмотря на название можно с уверенностью сказать, что почти никто настоящего васаби не пробовал.

Потому что соус, который в Украине и в мире в целом называют "васаби" совсем им не является. Что это на самом деле и почему так произошло – расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Елены Мазур в TikTok.

Что же на самом деле у нас подают вместо васаби?

Привычный зеленый соус к суши, который подают обычно в заведениях японской кухни за пределами Японии не является настоящим васаби. В нашем случае это смесь хрена, горчицы и зеленого красителя. Всюду обман, хотелось бы сказать, но этому есть веская причина.

Дело в том, что настоящий васаби – это довольно редкое растение, которое считают одним из самых сложных для выращивания. Оно растет только в холодной проточной воде в горах Японии. И васаби почти не экспортируют, потому что он довольно быстро портится. После натирания он теряет вкус за 10 – 15 минут. Поэтому в исключительных заведениях, где подают настоящий васаби, он стоит очень дорого.

Аромат настоящего васаби не является резким, а наоборот. Более того, в нем чувствуется легкая сладость. Для подачи корень васаби натирают на дощечке, покрытой акульей кожей, что обеспечивает хорошую текстуру и раскрывает вкус соуса, но съесть его нужно быстро.

Интересно, что васаби не случайно добавляют в суши, ведь он обладает антисептическими свойствами и обеззараживает рыбу, которая, как известно, в суши используется в сыром виде.

Почему именно хрен?

Как говорится на сайте Евгения Клопотенко, другое название васаби – японский хрен. И по вкусу он несколько похож на обычный хрен, который мы знаем, но не имеет такого резкого запаха.

Поэтому учитывая это "европейский родственник" японского деликатеса стал заменителем этой приправы для суши за пределами Японии. Настоящий васаби состоит только из одного ингредиента.

