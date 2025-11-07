Ви ніколи не куштували справжній васабі: з чим подають суші в Україні

Гострий соус, без якого зараз жоден заклад японської кухні в Україні не подає суші – васабі. Та попри назву можна з упевненістю сказати, що майже ніхто справжнього васабі не куштував.

Тому що соус, який в Україні та й у світі загалом називають "васабі" зовсім ним не є. Що це насправді і чому так сталось – розповість 24 Канал з посиланням на блог Олени Мазур у TikTok.

Що ж насправді у нас подають замість васабі?

Звичний зелений соус до суші, який подають зазвичай у закладах японської кухні поза межами Японії не є справжнім васабі. У нашому випадку це суміш хрону, гірчиці та зеленого барвника. Усюди обман, хотілося би сказати, але цьому є вагома причина.

Річ у тім, що справжній васабі – це доволі рідкісна рослина, яку вважають однією з найскладніших для вирощування. Вона росте тільки у холодній проточній воді у горах Японії. І васабі майже не експортують, бо він доволі швидко псується. Після натирання він втрачає смак за 10 – 15 хвилин. Тому у виняткових закладах, де подають справжній васабі, він коштує дуже дорого.

Аромат справжнього васабі не є різким, а навпаки. Ба більше, у ньому відчувається легка солодкість. Для подачі корінь васабі натирають на дощечці, покритою акулячою шкірою, що забезпечує гарну текстуру та розкриває смак соусу, але з'їсти його потрібно швидко.

Який вигляд має справжній васабі: дивіться відео

Цікаво, що васабі не випадково додають до суші, адже він має антисептичні властивості та знезаражує рибу, яка, як відомо, у суші використовується у сирому вигляді.

Чому саме хрін?

Як йдеться на сайті Євгена Клопотенка, інша назва васабі – японський хрін. І за смаком він дещо схожий на звичайний хрін, який ми знаємо, але не має такого різкого запаху.

Тому з огляду на це "європейський родич" японського делікатесу став замінником цієї приправи для суші поза межами Японії. Справжній васабі складається тільки з одного інгредієнту.

