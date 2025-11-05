Варвара Каринська була видатною українкою, вона стала першою жінкою, яка отримала "Оскар". Про це пише 24 Канал із посиланням на "Український інтерес".

Що відомо про Варвару Каринську?

Варвара Каринська народилась у Харкові та здобула освіту юристки. Вона вийшла заміж, проте перший чоловік помер за рік, тому згодом вона вийшла заміж ще раз за Миколу Каринського.

Згодом вона опинилась у США. На американському континенті почалася нова сторінка творчості модельєрки. Там її вже називали Барбарою і вона працювала над костюмами для балету. Аби танцівниці мали більше свободи у рухах, вона створила саму балетну пачку.



Каринська була модельєркою / Скриншот із відео

Також вона створювала костюми для фільмів, наприклад для стрічки "Жанна д'Арк". І саме за цю роботу в 1948 році вона отримала "Оскар".

Який десерт створили на честь Каринської?

Євген Клопотенко презентував десерт "Каринська" на честь модельєрки Варвари Каринської, пише zaxid.net.

Це маренговий десерт, який створили як альтернативу російському тістечку "Павлова". Над цією стравою працювали шеф-кондитерка Мирослава Новосад, ресторатор Євген Клопотенко та ресторанний консультант Всеволод Поліщук.

Десерт має вигляд балетної пачки, яку створила Варвара Каринська.



Десерт має цікавий вигляд / Фото zaxid.net

За основу ми використали безе, додали пудру гречки і вишню. Крем – на основі вершків, сметани та меду. Ми створили базу, а ви можете її модифікувати. Наприклад, замість гречки дати крохмаль, замість вишні – ягідне компоте, те, що вам ближче,

– розповіла шеф-кондитерка Мирослава Новосад.

Десерт розробили на запит волонтерки Оксани Левкової, яка працює з родичами загиблих військових. За її словами, наявність російської "Павлової" тригерила багатьох із них.

