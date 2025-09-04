Кем на самом деле мечтал стать Василий Стус и как его планы изменило произведение из школьной программы
- Василий Стус не мечтал о литературе, но после прочтения поэмы "Моисей" Ивана Франко решил стать поэтом.
- Стус был репрессирован советским режимом, умер в колонии в 1985 году, а перезахоронили его в 1989 году.
4 сентября 1985 года советский режим убил Василия Стуса – украинского поэта и диссидента. Однако если бы не одно произведение из школьной программы, то, возможно, он бы осуществлял свою юношескую мечту.
Он мечтал о профессии, которая очень отдалена от литературы. Кем хотел стать Василий Стус и какое произведение заставило его передумать – расскажет 24 Канал со ссылкой на Черниговскую областную универсальную библиотеку.
Кем хотел стать Стус?
Жизнь богата на странные повороты, и сейчас, видимо, странно узнавать о том, что Василий Стус мечтал о другой деятельности, не художественной, а научной. Василий Стус мечтал стать геологом. Его привлекала именно эта наука.
Однако планы будущего поэта и диссидента изменило произведение, которое сейчас изучают дети в школах. И это произведение написал Иван Франко. Речь идет о поэме "Моисей". После ее прочтения Стус решил, что тоже будет писать.
То есть в определенной степени благодаря Ивану Франко в украинской литературе засияла звезда Василия Стуса. Конечно, в первую очередь это заслуга таланта самого поэта.
Василий Стус / Фото Украинского института национальной памяти
Как СССР пытался уничтожить Стуса?
- Василий Стус был неугодным для советского режима. Он был среди участников протеста в кинотеатре Украина на премьере фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков", после чего Стус попал под колпак спецслужб.
- Под колпаком были и друзья поэта. Например, художница Алла Горская, которую убили в 1970 году. Несмотря на запрет на речи, Стус прочитал стихотворение на ее похоронах и сказал: "Сегодня ты, а завтра – я".
- В 1976 и 1978 годах Василий Стус официально отказывался от советского гражданства, объясняя это тем, что быть гражданином СССР это то же самое, что быть рабом. За свои взгляды он оказался за решеткой. Интересно, что его адвокатом был Виктор Медведчук – предатель Украины и кум Путина.
- В ночь с 3 на 4 сентября Стус умер в колонии в Пермском крае. Официально причиной смерти указывали голод, ведь поэт накануне объявил голодовку. Однако по свидетельствам сокамерников, Стуса убил удар нарами.
- Несмотря на препятствование со стороны советского режима, перезахоронение поэта осуществили через 4 года – в 1989.