4 сентября 1985 года советский режим убил Василия Стуса – украинского поэта и диссидента. Однако если бы не одно произведение из школьной программы, то, возможно, он бы осуществлял свою юношескую мечту.

Он мечтал о профессии, которая очень отдалена от литературы. Кем хотел стать Василий Стус и какое произведение заставило его передумать – расскажет 24 Канал со ссылкой на Черниговскую областную универсальную библиотеку.

Кем хотел стать Стус?

Жизнь богата на странные повороты, и сейчас, видимо, странно узнавать о том, что Василий Стус мечтал о другой деятельности, не художественной, а научной. Василий Стус мечтал стать геологом. Его привлекала именно эта наука.

Однако планы будущего поэта и диссидента изменило произведение, которое сейчас изучают дети в школах. И это произведение написал Иван Франко. Речь идет о поэме "Моисей". После ее прочтения Стус решил, что тоже будет писать.

То есть в определенной степени благодаря Ивану Франко в украинской литературе засияла звезда Василия Стуса. Конечно, в первую очередь это заслуга таланта самого поэта.



Василий Стус / Фото Украинского института национальной памяти

Как СССР пытался уничтожить Стуса?