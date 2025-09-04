4 вересня 1985 року радянський режим вбив Василя Стуса – українського поета і дисидента. Проте якби не один твір зі шкільної програми, то, можливо, він би здійснював свою юнацьку мрію.

Він мріяв про професію, яка дуже віддалена від літератури. Ким хотів стати Василь Стус та який твір змусив його передумати – розповість 24 Канал з посиланням на Чернігівську обласну універсальну бібліотеку.

Ким хотів стати Стус?

Життя багате на дивні повороти, і зараз, мабуть, дивно дізнаватися про те, що Василь Стус мріяв про іншу діяльність, не мистецьку, а наукову. Василь Стус мріяв стати геологом. Його приваблювала саме ця наука.

Однак плани майбутнього поета і дисидента змінив твір, який зараз вивчають діти у школах. І цей твір написав Іван Франко. Мова йде про поему "Мойсей". Після її прочитання Стус вирішив, що теж писатиме.

Тобто певною мірою завдяки Іванові Франку в українській літературі засяяла зірка Василя Стуса. Звісно, першочергово це заслуга таланту самого поета.



Василь Стус / Фото Українського інституту національної пам'яті

Як СРСР намагався знищити Стуса?