Ким насправді мріяв стати Василь Стус і як його плани змінив твір зі шкільної програми
- Василь Стус не мріяв про літературу, але після прочитання поеми "Мойсей" Івана Франка вирішив стати поетом.
- Стус був репресований радянським режимом, помер у колонії в 1985 році, а перепоховали його у 1989 році.
4 вересня 1985 року радянський режим вбив Василя Стуса – українського поета і дисидента. Проте якби не один твір зі шкільної програми, то, можливо, він би здійснював свою юнацьку мрію.
Він мріяв про професію, яка дуже віддалена від літератури. Ким хотів стати Василь Стус та який твір змусив його передумати – розповість 24 Канал з посиланням на Чернігівську обласну універсальну бібліотеку.
Ким хотів стати Стус?
Життя багате на дивні повороти, і зараз, мабуть, дивно дізнаватися про те, що Василь Стус мріяв про іншу діяльність, не мистецьку, а наукову. Василь Стус мріяв стати геологом. Його приваблювала саме ця наука.
Однак плани майбутнього поета і дисидента змінив твір, який зараз вивчають діти у школах. І цей твір написав Іван Франко. Мова йде про поему "Мойсей". Після її прочитання Стус вирішив, що теж писатиме.
Тобто певною мірою завдяки Іванові Франку в українській літературі засяяла зірка Василя Стуса. Звісно, першочергово це заслуга таланту самого поета.
Василь Стус / Фото Українського інституту національної пам'яті
Як СРСР намагався знищити Стуса?
- Василь Стус був неугодним для радянського режиму. Він був серед учасників протесту в кінотеатрі Україна на прем'єрі фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", після чого Стус потрапив під ковпак спецслужб.
- Під ковпаком були й друзі поета. Наприклад, художниця Алла Горська, яку вбили у 1970 році. Попри заборону на промови, Стус прочитав вірш на її похороні та сказав: "Сьогодні ти, а завтра – я".
- У 1976 та 1978 роках Василь Стус офіційно відмовлявся від радянського громадянства, пояснюючи це тим, що бути громадянином СРСР це те ж саме, що бути рабом. За свої погляди він опинився за ґратами. Цікаво, що його адвокатом був Віктор Медведчук – зрадник України та кум Путіна.
- У ніч з 3 на 4 вересня Стус помер у колонії в Пєрмському краї. Офіційно причиною смерті вказували голод, адже поет напередодні оголосив голодування. Однак за свідченнями співкамерників, Стуса вбив удар нарами.
- Попри перешкоджання з боку радянського режиму, перепоховання поета здійснили через 4 роки – у 1989.