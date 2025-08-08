Укр Рус
8 августа, 18:33
"Сегодня ты, а завтра – я": какое стихотворение Василий Стус прочитал на похоронах Аллы Горской

Юрий Семенюк
Основні тези
  • 28 ноября 1970 года художница Алла Горская была убита, и ее похороны стали протестом против советского режима.
  • После убийства Горской поэт назвал ее смерть сознательным убийством, и через 15 лет сам погиб в тюрьме, став жертвой режима.

28 ноября 1970 года новость об убийстве художницы Аллы Горской поразила всех шестидесятников. Неугодную режиму художницу "убрали" особенно жестоко, а обвинили в этом свекра. Похороны Горской стали протестом против советского режима.

Особенно тяжело переживал потерю друг художницы Василий Стус. На похоронах Аллы Горской он нес ее портрет, а потом взял слово и прочитал собственное стихотворение, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Стус Центр".

Какое стихотворение читал Стус на похоронах Горской?

Накануне похорон немало друзей Аллы Горской посетили сотрудники советских спецслужб, которые запугивали их, чтобы похороны не превратились в митинг. Правда, к Василию Стусу тогда никто не приходил, но он знал о самом факте такого запугивания.

Жестокое убийство Аллы Горской изрядно поразило поэта. Когда он на кладбище взял слово, то прочитал собственное стихотворение. Зная дальнейшую судьбу самого Стуса, он звучит жутко пророчески:

Сьогодні — ти. А завтра — я, 
і пустить нас Господь до пекла, 
де нам на вічний біль — утекла, 
в смерть перелякана земля. 
І тільки горстка нас. Щопта 
для молитов і сподівання, 
усім нам смерть судилась рання, 
бо пізня суджена мета.


Алла Горская / Архивное фото

После этого поэт назвал смерть Аллы Горской сознательным убийством. Через 15 лет Василий Стус тоже стал жертвой советского режима и погиб в тюрьме.