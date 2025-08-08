28 листопада 1970 року новина про вбивство художниці Алли Горської вразила усіх шістдесятників. Неугодну режиму мисткиню "прибрали" особливо жорстоко, а звинуватили у цьому свекра. Похорон Горської став протестом проти радянського режиму.

Особливо важко переживав втрату друг художниці Василь Стус. На похороні Алли Горської він ніс її портрет, а згодом взяв слово і прочитав власного вірша, розповідає 24 Канал з посиланням на "Стус Центр".

Який вірш читав Стус на похороні Горської?

Напередодні похорону чимало друзів Алли Горської навідали співробітники радянських спецслужб, які залякували їх, аби похорон не перетворився на мітинг. Щоправда, до Василя Стуса тоді ніхто не приходив, але він знав про сам факт такого залякування.

Жорстоке вбивство Алли Горської неабияк вразило поета. Коли він на цвинтарі взяв слово, то прочитав власного вірша. Знаючи подальшу долю самого Стуса, він звучить моторошно пророче:

Сьогодні — ти. А завтра — я,

і пустить нас Господь до пекла,

де нам на вічний біль — утекла,

в смерть перелякана земля.

І тільки горстка нас. Щопта

для молитов і сподівання,

усім нам смерть судилась рання,

бо пізня суджена мета.



Алла Горська / Архівне фото

Після цього поет назвав смерть Алли Горської свідомим вбивством. Через 15 років Василь Стус теж став жертвою радянського режиму та загинув у в'язниці.