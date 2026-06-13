Блюдо с более чем 200-летней историей: как пастуший пирог стал символом Великобритании

В Великобритании 13 июня отмечают официальный день рождения Чарльза III, хотя на самом деле он родился в ноябре. Сам праздник называется Trooping the Colour, то есть церемония с участием представителей британских вооруженных сил, которые маршируют по знаменитому торговому центру столицы. И к таким мероприятиям британцы часто готовят традиционные блюда, среди которых особое место занимает пастуший пирог.

Что готовят британцы к официальному дню рождения монарха в июне и в чём особенность этих блюд, рассказывают на сайте Britannica.

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Почему британцы считают пастуший пирог своим национальным блюдом?

В британской и ирландской кухнях рецепт пастушьего пирога является одним из традиционных, который готовят на все национальные праздники и семейные застолья. Это блюдо из овощей и рубленного мяса, приготовленных в запеканке с картофельным пюре.

В кулинарных книгах, датируемых 18 веком, найдены рецепты так называемого "коттедж-пирога" (это другое название пастушьего пирога).

Такое название наводит на мысль, что в блюде используются в основном экономные ингредиенты. В общем, хозяйки использовали остатки мяса и овощей, чтобы приготовить сытный ужин для всей семьи.

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Со временем появилось название "пастуший пирог", главным отличием которого было то, что в этом рецепте использовали баранину.

Это мясо ассоциировали с пастухами. Само название впервые было зафиксировано в английской кулинарной книге 1877 года, которая приписывает блюдо Шотландии.

Интересно! Настоящий вариант пирога на самом деле полностью или частично заключен в тестовой оболочке, но именно в "коттедж-пироге" используют нарезанный вареный картофель снизу и сверху, а середину занимает рагу из нарезанной говядины, овощей и подливы. Зато распространенный и наиболее привычный вариант — с картофельным пюре.

На сегодняшний день пастуший пирог популярен на всех Британских островах как дома, так и в пабах и изысканных заведениях. Помимо Великобритании, блюдо стало популярным в Индии и Северной Америке.

Еще одно интересное блюдо – салат "Цезарь"

Несмотря на то, что салат "Цезарь" не является национальным блюдом Великобритании, он входит в число самых популярных блюд во всем мире. И его название на самом деле совсем не связано с древнеримским правителем. История создания салата на самом деле гораздо более современна.

Название блюдо получило в честь итальянского повара Цезаря Кардини, который создал его в 1924 году. Существует легенда, которая гласит, что во время празднования Дня независимости США на кухне ресторана Кардини осталось немного продуктов. Он решает объединить все, что есть, в одно блюдо.

В результате в классический рецепт "Цезаря" вошли листья салата ромен, гренки, пармезан, яйца, оливковое масло и вустерширский соус. После такого сочетания блюдо стало популярным далеко за пределами ресторана итальянского повара.