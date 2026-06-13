Що готують британці до офіційного дня народження монарха у червні та в чому особливість цих страв, розповідають на Britannica.

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Чому британці вважають пастуший пиріг своєю національною стравою?

У британській та ірландській кухнях рецепт пастушого пирога є одним із традиційних, який готують на всі національні свята та сімейні застілля. Це страва з овочів та рубленого м'яса, приготовлених в запіканці з картопляним пюре.

В кулінарних книгах, які датуються 18 століттям, знайдені рецепти так званого "коттедж-пирога" (це інша назва пастушого пирога).

Така назва спонукає вважати, що у страві використовують здебільшого економні інгредієнти. Загалом господині використовували залишки м'яса та овочів, щоб приготувати ситну вечерю для всієї родини.

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Згодом з'явилася назва пастуший пиріг, головною відмінністю якого була у тому, що в цьому рецепті використовували баранину.

Це м'ясо асоціювали з пастухами. Сама назва вперше була зафіксована в англійській кулінарній книзі 1877 року, яка приписує страву Шотландії.

Цікаво! Справжній варіант пирога насправді повністю або частково міститься в тістовій оболонці, але саме у "коттедж-пирозі" використовують нарізану варену картоплю знизу та зверху, а середину займає рагу з нарізаної яловичини, овочів та підливи. Натомість поширений та найбільш звичний варіант – з картопляним пюре.

На сьогодні пастуший пиріг популярний на всіх Британських островах як вдома, так і в пабах та вишуканих закладах. Крім Великої Британії, страва стала популярною в Індії та Північній Америці.

Ще одна цікава страва – салат "Цезар"

Попри те, що салат "Цезар" не є національною стравою Великої Британії, але це одна із найпопулярніших страв у всьому світі. І його назва насправді зовсім не пов'язана з давньоримським правителем. Історія створення салату насправді набагато сучасніша.

Назву страва отримала на честь італійського кухаря Цезаря Кардіні, який створив його у 1924 році. Існує легенда, яка розповідає, що під час святкування Дня незалежності США на кухні ресторану Кардіні залишилося небагато продуктів. Він вирішує поєднати все що є в одну страву.

Відтак до класичного рецепту "Цезаря" увійшли листя салату ромен, грінки, пармезан, яйця, оливкова олія та вустерширський соус. Після такого поєднання страва стала популярною далеко за межами ресторану італійського кухаря.