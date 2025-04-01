Ветряк, звучащий как музыка: ветровые турбины уходят в прошлое

Весь мир сосредоточен на поиске альтернативного экологического источника энергии. Ученые также продолжают совершенствовать уже наявеи разработки.

Инженер Азиз Халили разработал новую концепцию ветровой турбины под названием Seaflute, которая сочетает инженерию с искусством. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ecoticias.com.

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Как работает Seaflute

Ее дизайн, вдохновленный бокалом для шампанского, не только эстетически привлекательный, но и основан на физическом принципе Бернулли, что используется, в частности, для создания подъемной силы самолетов.

Основной механизм турбины использует ветер, попадающий через узкое отверстие в передней части конструкции. Это создает вакуум в задней части модуля, который заставляет воздух быстро двигаться, образуя мощный стабильный поток.

Ключевой особенностью является электростатический ионный генератор, расположенный в "горловине" турбины. Когда через него проходит поток воздуха, образуется заряженное электронное облако. Эти электроны направляются к ферромагнитному сердечнику, что с помощью индукции генерирует электрический ток. Полученная энергия накапливается в литиевых батареях в виде постоянного тока.

Турбина, звучащая как музыка

Оригинальная конструкция Seaflute имеет еще одну особенность – ее модули создают звук, похожий на игру многоствольной флейты. Частоты можно программировать, поэтому эти турбины могут даже воспроизводить мелодии. Кроме этого, их скульптурный дизайн делает их привлекательной альтернативой стандартным громоздким ветрякам.

Seaflute способна производить 1200 мегаватт в час электроэнергии в год, чего достаточно для обеспечения 120 домов. Это делает ее конкурентоспособной альтернативой традиционным ветряным турбинам.

Сейчас изобретение проходит испытания. Если оно будет внедрено, шумовые загрязнения от ветровых электростанций могут замениться гармоничными звуками Seaflute, сочетая экологичность, эстетику и музыку.

Финская Wärtsilä и бразильская Energetica Suape II SA будут проводить испытания этанола на электростанции в Ресифе с 2026 года в течение двух лет.