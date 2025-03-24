"Ковпак" от КГБ и "влияние" Петра Щура: интересные факты о легендарном ВИА "Ватра"
- Игорь Билозир, известный украинский композитор и руководитель ВИА "Ватра", родился 24 марта 70 лет назад, и возглавлял ансамбль в течение 21 года до своей трагической гибели в 2000 году.
- ВИА "Ватра" был основан Михаилом Мануляком в 1971 году, и несмотря на давление КГБ, получил большую популярность в Украине и за ее пределами, гастролируя во многих странах.
24 марта 70 лет назад родился легендарный украинский композитор Игорь Билозир. Он был один из самых известных руководителей львовского ВИА "Ватра", который был основан 54 года назад.
Игорь Билозир был четвертым и наиболее известным руководителем "Ватры". И после его трагической гибели вокально-инструментальный ансамбль получил нового руководителя. Интересные факты о ВИА "Ватра" рассказывает 24 Канал.
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Что известно о ВИА "Ватру"
Ансамбль в 1971 году основал Михаил Мануляк. В репертуаре "Ватры" в то время в основном были современные обработки народных песен и авторские песни, большинство из которых написал Мануляк. Основателя "Ватры" под давлением КГБ отстранили от руководства. Причиной был фактически фурор ВИА и всесоюзные гастроли – чрезмерная популярность пугала советские спецслужбы. Новым руководителем стал Богдан Кудла.
В 1977 году состав ВИА изменился, и, в частности, к "Ватре" присоединился участник ВИА "Арника" Виктор Морозов.
В 1979 году произошло еще одно обновление "Ватры" и ее руководителем стал композитор Игорь Билозир, а солистами – его жена Оксана Билозир и Марьян Шуневич. Тогда музыкантам самим приходилось "добывать" аппаратуру, мастерить колонки и забирать технику после.
Песня "Мамина светлица", которую абсолютное большинство украинцев знают через Петра Щура и соответствующий популярный мем, написана Игорем Билозором и была в репертуаре "Ватры".
ВИА "Ватра" – "Мамина светлица": смотрите видео
Несмотря на старания спецслужб СССР, "Ватра" в 80-х снова становилась самым популярным ВИА в Украине. Музыканты гастролировали в Средней Азии, на Дальнем Востоке, Москве, на БАМе, в Польше, Венгрии, Германии, Канаде, США, а также выступали перед советскими военными в Афганистане.
ВИА "Ватра" – "Ой зелене жито, зелене"
После развода с Игорем Билозором, Оксана Билозир ушла из ВИА "Ватра", но коллектив продолжил работать. В 90-х "Ватра" превратилась в музыкальный центр, которым является до сих пор.
Игорь Билозир возглавлял "Ватру" 21 год, но в мае 2000 года в центре Львова его избили двое туристов, которым не нравилось, что композитор пел украинские песни. От полученных травм Игорь Билозир умер в больнице. Сейчас ансамблем руководит Андрей Кучерепа.