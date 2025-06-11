"Всегда удивляет заказчиков": Виктор Павлик рассказал, без чего никогда не выходит на сцену

Украинский певец Виктор Павлик поделился необычным требованием из своего райдера. Оно всегда вызывает недоумение у заказчиков.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Виктора Павлика в программе "Вік на Вік".

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Какое неординарное условие присутствует в райдере Павлика

Виктор Павлик признался, что его райдер довольно простой, но содержит одно необычное и обязательное условие – нерафинированное кукурузное масло. По его словам, оно хорошо влияет на голосовые связки.

В моем райдере есть то, что всегда удивляет заказчиков, и они каждый раз спрашивают: "А зачем это вам?". Это кукурузное нерафинированное масло. Именно нерафинированное, это важно. Я его держу во рту перед выступлением где-то 20 минут: разбалтываю и в это время мурлычу. Это очень хорошо влияет на голосовые связки. Она как бы смазывает их и подпитывает. Но должно быть обязательно кукурузное. Оливковое – это производство Испании, Италии или Греции. А вот кукурузное – наш украинский продукт,

– объяснил артист.

Виктор Павлик / Фото с Instagram-страницы артиста

Кроме этого, в райдере Павлика предусмотрены рыбные и мясные закуски, бутерброды, овощи, фрукты и напитки на любой вкус: фанта, спрайт, простая вода, кофе, чай.

Также певец вспомнил еще одно необычное требование из райдеров коллег по сцене. Например, группа "Бумбокс" просит питания для муравьиной фермы.

"Они ее возят с собой, то должна быть еда для муравьев. Это тоже неординарность – после концертов можно снимать стресс, глядя на них", – говорит Павлик.

К слову, мало кто знает, но Адель и Селин Дион исполняют свои песни на концертах в более низкой тональности. Это позволяет артисткам сохранить голос и поддерживать качественное выступление до конца турне.