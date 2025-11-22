Как выглядели бы украинские города, если бы они были вязаными: милые видео заполонили сеть

В преддверии зимних праздников в сети появился новый тренд, который показывает, как бы выглядели украинские города, если бы они были связаны из ниток. Эти милые ролики погружают в атмосферу праздника и чудес.

В новом тренде можно увидеть Киев, Запорожье, Львов, Каменское и другие города Украины. Как выглядят "вязаные города" и как создать такой ролик и о своем городе – расскажет 24 Канал.

Как выглядят "вязаные" города?

Моушн-дизайнер Алина Ольшанская-Лобанова на своей странице в Instargam опубликовала ролик с "вязаным" зимним Киевом.

Создала видео для всех, кто скучает по Киеву и для тех, кто дома, чтобы поднять чуточку настроение, – подписала ролик моушн-дизайнерка.

"Вязаный" Киев: смотрите видео

Блогер Юлия Жирнякова опубликовала видео с "вязаным" Запорожьем, отметив, что в прифронтовом городе сказочная атмосфера бывает не часто, но такие ролики помогают ее создать.

"Вязаное" Запорожье: смотрите видео

Максим Алещенко опубликовал на своей странице "вязаное" Каменское Днепропетровской области.

"Вязаное" Каменское: смотрите видео

А кто-то заказывал вязаный Харьков? Несокрушимый город в ролике имеет больше осенний вайб, а не зимний, однако все равно очень милый.

"Вязаный" Харьков: смотрите видео

Как сделать трендовое видео?

Как рассказывают на аккаунте hello_aishka, это видео можно сделать с помощью искусственного интеллекта. Для этого нужно сделать несколько простых действий с помощью нейросети Seedream.

Нужно выбрать исходные фото с городскими пейзажами и превратить их в "вязаные". Для этого нужно задать нейросети следующий промт:

Используйте загруженное изображение в качестве первичного ориентира и создайте handmade thread-art piece, диораму из пряжи и фетра. Макросъемка, мягкий рассеянный свет, пастельная палитра, высокодетализированные волокна и стежки, уютная сказочная атмосфера, слегка уменьшенный масштаб, как у миниатюрной диорамы.

В переводе он звучит так: "Используй загруженное изображение как основную ссылку и создай ручную ниточную арт-работу – диораму из пряжи и фетра. Макросъемка, мягкий рассеянный свет, пастельная палитра, высокодетализированные волокна и швы, уютная сказочная атмосфера, немного уменьшенный масштаб, будто миниатюрная диорама."

Какие еще тренды есть в сети?