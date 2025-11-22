Как выглядели бы украинские города, если бы они были вязаными: милые видео заполонили сеть
- Украинские города "связали" из нитей в новом тренде с помощью видео, созданных искусственным интеллектом.
- Для создания таких видео используют нейросеть Seedream.
В преддверии зимних праздников в сети появился новый тренд, который показывает, как бы выглядели украинские города, если бы они были связаны из ниток. Эти милые ролики погружают в атмосферу праздника и чудес.
В новом тренде можно увидеть Киев, Запорожье, Львов, Каменское и другие города Украины. Как выглядят "вязаные города" и как создать такой ролик и о своем городе – расскажет 24 Канал.
Как выглядят "вязаные" города?
Моушн-дизайнер Алина Ольшанская-Лобанова на своей странице в Instargam опубликовала ролик с "вязаным" зимним Киевом.
Создала видео для всех, кто скучает по Киеву и для тех, кто дома, чтобы поднять чуточку настроение, – подписала ролик моушн-дизайнерка.
"Вязаный" Киев: смотрите видео
Блогер Юлия Жирнякова опубликовала видео с "вязаным" Запорожьем, отметив, что в прифронтовом городе сказочная атмосфера бывает не часто, но такие ролики помогают ее создать.
"Вязаное" Запорожье: смотрите видео
Максим Алещенко опубликовал на своей странице "вязаное" Каменское Днепропетровской области.
"Вязаное" Каменское: смотрите видео
А кто-то заказывал вязаный Харьков? Несокрушимый город в ролике имеет больше осенний вайб, а не зимний, однако все равно очень милый.
"Вязаный" Харьков: смотрите видео
Как сделать трендовое видео?
Как рассказывают на аккаунте hello_aishka, это видео можно сделать с помощью искусственного интеллекта. Для этого нужно сделать несколько простых действий с помощью нейросети Seedream.
Нужно выбрать исходные фото с городскими пейзажами и превратить их в "вязаные". Для этого нужно задать нейросети следующий промт:
Используйте загруженное изображение в качестве первичного ориентира и создайте handmade thread-art piece, диораму из пряжи и фетра. Макросъемка, мягкий рассеянный свет, пастельная палитра, высокодетализированные волокна и стежки, уютная сказочная атмосфера, слегка уменьшенный масштаб, как у миниатюрной диорамы.
В переводе он звучит так: "Используй загруженное изображение как основную ссылку и создай ручную ниточную арт-работу – диораму из пряжи и фетра. Макросъемка, мягкий рассеянный свет, пастельная палитра, высокодетализированные волокна и швы, уютная сказочная атмосфера, немного уменьшенный масштаб, будто миниатюрная диорама."
