Конфеты "Морские камешки" придумали в Украине: история легендарного драже

"Морские камешки" – это знакомое многим сахарное или фруктово-ягодное драже, которое по форме напоминало морскую гальку. Они имели форму маленьких, гладких и пестрых горошин, которые когда-то были популярным лакомством.

Идея создания камушков довольно проста, пишет "Главред". Производитель хотел, чтобы сладости могли внешне визуально напоминали морскую гальку.

Кто придумал драже "Морские камешки"?

Их задумали разной формы, в ярких цветах и с характерным глянцевым блеском. Все это должно было формировать эффект маленького сладкого сувенира с побережья.

Внутри драже могла быть помадная масса или изюминка, пропитанная фруктовой эссенцией. Когда шоколадные конфеты были дорогим удовольствием, сочетание текстуры, аромата и внешнего вида сделало продукт особенным за относительно невысокую цену.

Предшественником "Морских камней" считают драже "Весна", которое производили еще в 1950-х годах. Но настоящую популярность получила "морская" версия благодаря необычному оформлению и удачной идее.

По фабричной легенде, финальный вид конфет придумали технологи одесской фабрики имени Розы Люксембург. Во время отдыха в Ялте и Коктебеле они обратили внимание на разноцветную гальку и решили воплотить образ в сладостях.

Технология производства была типичной для драже. Сначала формировали основу – помадную или с изюминкой, а дальше во вращающихся котлах постепенно наращивали слой сахарной оболочки. Далее конфеты красили сиропами и глянцевали воском или парафином. Именно этот блеск создавал иллюзию отшлифованного морем гладкого и сияющего камня.

Сейчас до сих пор продаются драже "Морские камешки", но они уже не имеют такой популярности, как раньше. Производители выпускают сахарные, шоколадные конфеты с различными начинками, но для многих настоящими конфетами, которые соответствуют названию, остаются именно одесские драже, с изюминкой внутри.

Где впервые придумали круассаны?

Круассаны происходят не из Франции, пишет The Local. По документальным источникам, круассан сначала появился в Австрии под названием "кипферль". В австрийских архивах кипферль упоминается еще в XIII веке, тогда как в Париже первые сведения о выпечке в форме полумесяца датируются 1837 годом.

