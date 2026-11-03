Этот город на западе Украины основал Владимир Великий: он до сих пор носит имя, данное ему князем

На западе Украины есть город, история которого насчитывает более тысячи лет. Он был важным центром Волынской земли еще во времена Киевской Руси.

Сегодня этот город называется Владимир, однако раньше он назывался иначе. Его история связана с киевским князем Владимиром Великим, пишет Владимирский городской совет.

Как Владимир Великий основал город на Волыни

Первое летописное упоминание о Владимире датируется 988 годом. Тогда киевский князь Владимир Святославович совершил поход на запад. На землях волынян и бужан, на правом берегу реки Луги, он подчинил языческий город Ладомир. В том же году князь назвал поселение своим именем – Владимир.

В то же время история поселения началась задолго до похода князя. Согласно венгерским хроникам Нотария короля Белы, Ладомир существовал уже в 884 году. Первое летописное упоминание о нем под этим названием датируется 866 годом.

Флаг города Владимира / Фото Wikimedia Commons

После вхождения в состав Киевской Руси значение города росло. Он располагался на пересечении важных торговых путей, имел выгодное стратегическое положение и постепенно превратился в значительный культурный, торговый и военный центр.

В X – XI веках Владимир активно развивался. В городе были распространены оружейное и ювелирное ремесла, гончарство и каменное строительство. В начале XII века здесь, по оценкам, проживало более 20 тысяч человек.

В 992 году во Владимире была основана епископская кафедра. Первым епископом стал Стефан I. При кафедре также открыли школу, где обучали грамоте, письму и переписыванию церковных книг и документов на славянском, греческом и латинском языках.

Когда Владимир стал столицей княжества

Позже город стал столицей Волынского княжества, а с 1199 года – Галицко-Волынского. Именно владимирский князь Роман Мстиславич объединил галицкие и волынские земли в одно государство.

Владимир оставался важным государственным, административным, торговым и культурным центром.

Где расположен Владимир: смотрите на карте

В последующие века город пережил многочисленные войны, нападения и разрушения. В частности, особенно разрушительными стали татарские нападения 1241 и 1261 годов, когда были уничтожены замок и значительная часть города.

Современное название Владимир город официально получил в декабре 2021 года. Тогда Верховная Рада Украины приняла постановление о переименовании Владимира-Волынского во Владимир.