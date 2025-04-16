Фанаты Толкина будут поражены: сколько на самом деле прошли Фродо и Сэм во "Властелине колец"

Оказывается, путешествие Фродо Бегинса и Сэма Гемджи к Судной горе было не только драматичным, но и невероятно длинным. Герои "Властелина колец" преодолели тысячи километров.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @voinasgarda в TikTok.

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Сколько прошли Фродо и Сэм во "Властелине колец"

Хотя измерить точное расстояние, которое преодолели Фродо и Сэм в своей эпической миссии уничтожения Кольца Всевластия, непросто, однако энтузиасты и исследователи вселенной Толкина попытались приблизиться к правде.

Анализ карт и литературных источников позволяет оценить масштаб этого эпического путешествия. Путешествие Фродо и Сэма началось в Шире, откуда герои прошли около 740 километров до Ривенделла. Далее они преодолели примерно такое же расстояние пройдя через Туманные горы и подземный мостик Хазаду.

Фродо и Сэм / Кадр из фильма "Властелин колец"

Далее Фродо и его спутники отправились к водопадам Раурос, что добавило еще более 600 километров. И наконец, самый тяжелый этап – через скалы Эммин Муиль, мертвецкие болота и земли Мордора, что составляет еще около 760 километров.

Таким образом, общая дистанция, которую преодолели Фродо и Сэм, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия, превышает 2 800 километров.

К слову, астрофизик Елена Компаниец рассказала о неточности, которую часто можно заметить в фантастических фильмах о космосе. Она объяснила, что на самом деле в космосе все происходит в полной тишине, ведь для распространения звука нужна какая-то среда. Итак, шум от полета кораблей и другие подобные звуки должны были бы полностью отсутствовать в космосе.