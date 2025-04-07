Что ваш любимый кофе говорит о вас как личности: ученые нашли интересную связь

Бытует стереотип о том, что выбор любимого кофе многое говорит о личности человека. Ответ на вопрос, действительно ли кофе может рассказать о характере человека, дала наука.

Оказалось, что кофе – это гораздо больше, чем просто утренний ритуал, пишет 24 Канал со ссылкой на YourTango. Это подтвердило одно из исследований.

Смотрите также Как приготовить сырный кофе: что для этого нужно

Кофе может многое рассказать о вашей личности

Клинический психолог из Калифорнии доктор Рамани Дурвасула, которая занималась изучением психологии еды и здоровья, поделилась результатами исследования с участием 1000 человек, которое было разработано для изучения выбора продуктов питания и личности. Одна из этих корреляций, что неудивительно, была сосредоточена на предпочтениях в кофе и на том, что они могут рассказать о человеке.

Черный кофе

Если вы пьете черный кофе, то часто говорят, что вы человек без излишеств. Согласно исследованию Рамани Дурвасулы, в этом есть доля правды.

Любители черного кофе, как правило, эффективные, олдскульные и, так, иногда даже немного закостенелые в своих взглядах. Они из тех, кто любит, чтобы все было просто и по сути, без лишнего сахара или молока.



Черный кофе / Фото iStock

Результаты исследования объясняют, почему, согласно опросу, любители черного кофе также имеют немного капризное настроение и прагматичны с легким оттенком ворчливости.

Латте и капучино

Люди, которые выбирают эти напитки, могут быть не просто любителями пенки. Исследование показало, что люди, которые пьют латте, как правило, теплые, открытые и даже щедрые.



Латте / Фото iStock

Но есть один нюанс – чрезмерная приязнь к людям имеет свои недостатки. Такие кофеманы могут иногда перенапрягаться и забывать о собственных потребностях в процессе работы.

Холодный кофе

Если вы любите пить охлажденный кофе, вы, скорее всего, смелая личность. Исследование показало, что люди, которые пьют кофе со льдом, как правило, спонтанные, детские и творческие.



Холодный кофе / Фото iStock

Однако эта же импульсивность может обернуться против вас, поскольку любители кофе со льдом также могут быть склонны к нездоровым или поспешным решениям.

Хотя может показаться, что кофе со льдом – это просто сезонный напиток, он может отражать личность, которая любит рисковать или жить сегодняшним днем.

Альтернативы без кофеина и молока

Если вы заказываете кофе с очень специфическими модификациями – без кофеина, с овсяным молоком или без пенки – исследование Дурвасулы показывает, что вы можете быть слишком сильным перфекционистом.

Такие кофеманы часто имеют высокие стандарты в отношении своих напитков и жизни, и они могут быть придирчивыми к каждой детали. Хотя они также могут делать здоровый выбор, например, выбирать кофе без кофеина или альтернативное молоко, они могут бороться с чрезмерной зацикленностью на мелочах.



Кофе / Фото iStock

Положительным моментом является то, что эти кофеманы, скорее всего, достаточно дисциплинированы и заботятся о своем здоровье. Однако вы также можете быть известными как перфекционисты, что не всегда способствует легкому общению с людьми.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.