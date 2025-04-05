Этот необычный напиток имеет особую популярность в северных странах, где к кофе добавляют не только крем-чиз, но и традиционный шведский сыр Кафеост. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ukr.media.
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Как приготовить напиток
Такой сыр нарезают кубиками и заливают горячим кофе – он поглощает аромат, становится мягким и превращается в нечто среднее между напитком и десертом.
Сырный кофе – замечательный напиток / Фото Pexels
Самый простой вариант – это кофе с крем-сыром. Он получается мягким, немного сливочным, со сбалансированной сладостью и легким кисломолочным оттенком.
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Ингредиенты на две порции:
- 150 миллилитров сливок (нежирных);
- 40 граммов крем-чиза или мягкого плавленого сыра;
- 40 миллилитров свежесваренного эспрессо.
Способ приготовления:
- Сливки подогрейте до температуры примерно 60 градусов – не кипятите.
- В глубокой посудине смешайте горячие сливки с крем-сыром и взбейте блендером до однородной текстуры.
- Влейте к смеси эспрессо и осторожно перемешайте.
- Взбейте все капучинатором или венчиком до легкой пенки.
- Перелейте в чашки и подавайте сразу.
Такой напиток не только согреет, но и приятно удивит – идеальный вариант для неспешного утра или кофейного перерыва с новым акцентом.
Стоматолог Анна Петерсон предупредила, что добавление сахара в чай и кофе наносит значительный вред зубам. Рекомендуется пить горячие напитки без сахара, чтобы избежать разрушительного воздействия на зубы.