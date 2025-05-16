Неожиданная причина бессонницы: ученые обнаружили, что может влиять на качество сна

Пластик – очень распространенный материал в современном мире. В то же время он может негативно влиять на различные сферы жизни человека.

Ученые обнаружили, что некоторые химические вещества, которые содержатся в пластике, могут нарушать биологические ритмы человека – подобно тому, как это делает кофеин. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Environment International.

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Как пластик влияет на сон

Результаты нового исследования свидетельствуют: эти соединения влияют на аденозиновый рецептор в мозге, который играет ключевую роль в регулировании цикла сна и бодрствования.

Обычно этот рецептор отвечает за сигнал: когда наступило утро – время просыпаться. Кофеин блокирует его, от чего мы чувствуем себя бодро. Но некоторые вещества из пластика, наоборот, активируют его, что также может сбить биологический ритм и "перепутать" сигналы о сне. В результате циркадные ритмы могут смещаться в среднем на 17 минут, что кажется незначительным, но при длительном воздействии способно нарушить привычную структуру сна.

В рамках исследования ученые изучали химикаты, которые выделяются из поливинилхлорида (ПВХ) – материала, используемого в производстве медицинских трубок, емкостей для гидратации, а также упаковки продуктов, детских игрушек и мебели.



Пластик негативно влияет на сон человека / Фото Pexels

Исследования проводили in vitro – на человеческих клетках в лаборатории, но следующим шагом станет тестирование на рыбках данио-рерио. Их мозговая активность подобна человеческой, поэтому этот этап позволит лучше оценить влияние веществ на живые организмы.

Хотя эффект пластмассовых соединений не такой мощный, как у кофеина, он действует скорее на клеточном уровне, что вызывает беспокойство. Отдельную тревогу вызывает то, что ПВХ может содержать до 8 тысяч химикатов, в том числе побочные продукты производства, потенциально опасные для здоровья.

Цель дальнейших исследований – определить, какие именно вещества в составе пластика вызывают этот эффект и как их можно ограничить или заменить. Ученые надеются, что эти результаты станут основой для законодательных инициатив и пересмотра стандартов в производстве потребительских товаров.