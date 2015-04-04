Намеренно ли двери трамвая закрывают перед вашим носом: откровенный разговор с водителем

Остановитесь на мгновение и представьте себе водителя трамвая. А теперь забудьте все, что пришло вам в голову. Герой нашего разговора точно не стереотипный персонаж из карикатур. И ему есть, что вам рассказать о своей интересной и непростой профессии.

В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал общается с представителями разных профессий. Мы задаем им те вопросы, которые бы хотели вы, но не могли решиться. На этот раз мы пообщались с водителем трамвая и поставили ему немало каверзных вопросов. Спойлер: вы наконец узнаете, специально ли водители закрывают перед вами двери, когда вы подбегаете к остановке.

Мы пообщались с Алексеем, водителем трамвая из Львова. Он откровенно рассказал о своей профессии, а также ответил на интересные и несколько провокационные вопросы, которые касаются его работы.

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Трамвай нужно чувствовать

Начнем с простого. Трамвай – потому что хотел на железную дорогу, или просто потому, что трамвай?

Все же трамвай потому, что трамвай. В детстве были мысли о железной дороге, но они как-то развеялись – немножко с бабушкиной помощью, немножко с моей. И сейчас я счастлив, что это не железная дорога, потому что железная дорога – это что-то такое, что меня уже не притягивает.

А как реагируют люди, когда ты здороваешься, говоришь: "Привет, я водитель трамвая"?

Обычно реакции такие: "Ого, круто. Всегда думал с кем-то таким познакомиться, вау". То есть это что-то такое из разряда немного экзотического. Потому что, видимо, из-за этого стереотипа, что водитель трамвая – это какая-то барышня, лет 50. И тут, когда говорят, что: "Ого, я не думал, что молодой парень может тоже быть". Да, конечно, что может быть.

Согласно законодательству, водителем трамвая и троллейбуса может стать любой, начиная с 21 года. Ну, и на автобусе, кажется, также, если не ошибаюсь. У нас, кстати, сейчас даже есть 21-летний водитель трамвая. То есть он как раз в своем лимите. Я начал курсы водителя, когда мне был 21, а приступил к работе уже в 22. Поэтому я немного опоздал, чтобы побыть прямо вот... как можно более молодым водителем. Ну, но со всем тем все равно ступил на эту дорожку довольно рано.



Алексей стал водителем трамвая в 22 года / Фото Владимира Караима

Я понимаю, что мифов, наверное, очень много об этой профессии. А вот есть ли какой-то, который хочется просто вдребезги разрушить?

Ну, это сложный вопрос (задумался). Окей, хорошо, все с ходу. Да что там тем трамваем управлять? Ну, оно же едет только по колее, у тебя только вперед, тормоза, ну если надо, то назад. А некоторые люди очень удивляются, когда узнают, что трамвай умеет ехать назад, поэтому они думают, что только вперед и тормозить. Да что там того управления?

И все мои ученики, которые ко мне приходят на стажировку, они либо имели такие иллюзии, либо их знакомые им такие иллюзии описывают постоянно: "Да что же там такого?" И когда они сами пробуют, они держат руки так, будто это последняя надежда в их жизни, руки потеют, у них стресс видно, не знаю, на всех частях тела, которые доступны для взгляда. И они на своем опыте осознают, что это абсолютный миф и что это не так. Так что есть очень много нюансов и аспектов, на которые нужно обращать внимание и которые доказывают обратное.

Насколько схождение с рельсов зависит от скиллов водителя? И вообще, что на это может влиять?

На самом деле на схождение с рельсов может влиять много факторов, но в том числе и скиллы водителя также.

Схождение с рельсов – это такая штука, которая может зависеть от состояния ходовой части трамвая, колес или других деталей. Может зависеть от путевого хозяйства или от препятствий на рельсах. И, учитывая то, что некоторые водители могут быть во время движения не совсем внимательными, это может также привести к сходу с рельсов там, где этого можно было бы избежать.

Например, я своим ученикам во время прохождения всех стрелочных переводов, где из одной колеи делается две, объясняю на мальчишеский ум, что нужно всегда следить за тем, чтобы твоя вторая тележка всегда ехала по этой стрелке за тобой. Потому что, собственно, на стрелках часто может произойти такой нюанс, когда трамвай идет вразрез. Это когда первая тележка идет по стрелке в одном направлении, а вторая тележка – в другом.

Если вовремя это обнаружить в боковых зеркалах, то ты избежишь схода с рельсов. И такие случаи у меня были как минимум дважды, когда я вовремя это обнаруживал, останавливался, а дальше принимал меры для того, чтобы все было окей.



Работа водителя трамвая требует большой бдительности / Фото Владимира Караима

Поскольку мы заговорили о навыках, какой навык водителя, по твоему мнению, самый важный?

Навык водителя? Пожалуй, ощущение трамвая. Ну, я так себе думаю. Ты можешь многое знать в теории, ты можешь многое знать на практике, но у нас даже старые водители, когда едут в салоне с каким-то стажером, они могут тебе дать такой сухой комментарий: "Из него будет водитель" или "Из него не будет водителя".

Как они это делают? Как они это определяют? Наверное, это, собственно, то, о чем я говорю. Это вот ощущение трамвая. То есть когда меня ученики спрашивают: "А что мне здесь делать? Мне здесь газовать или мне здесь притормозить?" – я им говорю: "Нужно руководствоваться своими ощущениями". То есть если человек в правильный момент принимает правильное решение, что делать, если он чувствует, что ему пытается сказать или показать тот трамвай, потому что он с нами тоже общается на своем специфическом языке, если человек это различает на слух, на глаз и другими органами чувств, иногда и носом, то тогда это, видимо, все же залог успеха. Ну, я так думаю.

Мы заметили определенный перекос в гендерном вопросе. Все же раньше водительниц было значительно больше, чем водителей. Сейчас так? Если так, то почему, по твоему мнению?

Не знаю, что там конкретно со статистикой сейчас. Знаю, что раньше точно было больше женщин, и знаю, что это тянется еще, наверное, со времен Первой мировой, возможно, со Второй мировой, когда проводили массовые мобилизации мужчин. Соответственно, нужно было кем-то заполнить эту нишу, и привлекали массово женщин. И эта тенденция так и сохранилась. Как сейчас? Ну, если честно, достаточно много мужчин сейчас работает. Даже по сравнению с десятью годами назад, условно, значительно больше мужчин.

Вождение не от пола зависит. То есть может быть шикарная водитель женщина. То есть никаких предубеждений в этом плане нет и не должно быть вообще. Ибо что же это тогда такое, если есть какие-то предубеждения?

Интересные находки в трамвае и отношение к пассажирам

Это, наверное, самый болезненный вопрос. Он интересует очень многих людей. Скажи честно, а вы специально закрываете двери, когда видите, что к трамваю кто-то бежит и он прям очень опаздывает? И вы такие: закрываю дверь, звоню и газую?

Есть такое. Очень больно, когда я это вижу со стороны. К сожалению, есть такие у меня коллеги. И у меня самого складывается впечатление, что иногда это делают специально. Возможно, они кайфуют от этого. Я такой человек, который ждет всех, подбирает всех. И как никто понимает этих людей, потому что сам неоднократно добегал до этого трамвая как до последнего в моей жизни.

И бывает действительно ощущение, что ты, если не сядешь именно на этот трамвай, то следующий приедет, там, через 10 – 15 – 20 минут, и ты реально опоздаешь. То есть это действительно твоя последняя надежда. Но я не подбираю и не жду только в том случае, если у меня вот-вот перегорит мой светофор, из-за которого я потом потеряю минуту – две – три, тогда я все же принимаю решение в свою пользу. Если есть возможность человека подождать, даже если я опаздываю, я понимаю, что эти 10 – 30 секунд никого не спасут, я жду.

Стоит еще сделать ремарку. У нас есть инструкция водителя трамвая, которая в принципе запрещает категорически проведение любой высадки-посадки вне остановочного пункта. То есть, даже если ты на метр отъехал от знака остановки, все, ты не имеешь права. То есть эти водители, которые смотрят на тебя, машут головой и не подбирают, не потому, что они плохие, а потому, что они не хотят, чтобы им прилетело.



Водители имеют четкие инструкции и не могут останавливаться, где заблагорассудится / Фото Владимира Караима

Как часто приходится выслушивать возмущенных пассажиров? Эти фразы типа: "Сколько можно было вас ждать?", "Почему долго не было трамвая?"

Недовольных людей много. Это может почувствовать на себе каждый человек, который работает в сфере обслуживания, потому что нам нужно с этими людьми взаимодействовать. Хотим мы этого или не хотим, мы должны. И почему-то так сложилось, что... Я даже знаю, почему так сложилось... Единственный человек, который представляет эту компанию в тот момент, – это водитель. На кого ты будешь сливать свою злость, как не на водителя? Начальника депо в этот момент в трамвае нет. Если бы он был, то, возможно, люди бы жаловались ему. И поэтому часто возникают такие ситуации, когда, независимо от того, есть вина или нет вины, виноват будешь ты всегда в этих ситуациях. Долго ждали, поехали не туда, куда надо.

Почему обычно возмущаются люди?

Я даже не знаю, какие сейчас причины привести, потому что этих причин настолько много, что реально в голове каша маленькая сделалась. Виноват ты всегда во всем. Кто-то не может за проезд рассчитаться, двери какие-то не работают. И вообще всегда виноват ты. А почему ты выезжал на неисправном подвижном составе? А почему ты едешь не туда? Ты не хочешь меня везти. Ты захотел постоять. На самом деле – нет. На самом деле водитель – это максимально подневольное существо, которое руководствуется исключительно указаниями и распоряжениями. И собственных решений водитель почти никогда не принимает. Поэтому это тоже очень большой миф.



Да, она (работа с людьми – 24 Канал) имеет свои плюсы и свои минусы. Собственно, она имеет свои плюсы в положительных людях. И свои минусы в негативных людях. Потому что, когда к тебе приходят люди, которые тебе скажут какое-то хорошее слово, которые тебя похвалят, которые продемонстрируют то, что они не обесценивают тебя, что они не презирают тебя, что они уважают тебя, твою профессию, уважают твои действия, оценивают какие-то добрые жесты с твоей стороны, – это реально вдохновляет. Для таких людей хочется работать. Честно. Но, когда тебе наваливают трехэтажным, какой ты не такой и почему ты не такой, нужно себя сдерживать. Культура общения и всякое такое. Но, признаюсь, не всегда удается.



Будьте взаимно вежливыми с водителями трамваев / Фото Владимира Караима

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Можно ли покататься в кабине трамвая?

А если бы трамваи между собой могли общаться, что бы они о пассажирах говорили?

Да что это – невоспитанные люди! Ну, извини, когда я на конечной прохожу по салону и я вижу просто недопитые бутылки, стаканчики, обертки, упаковки от чего-то, от тех же чипсов… Когда все раскрошено, намусорено. Я даже не буду сейчас вспоминать, что однажды я увидел на панели на стойке окна. То есть такое впечатление, что кто-то это за меня должен убрать. Вот прям вот должен. Я уверен, что это делают те же самые люди, которые на улице мусорят. То есть их политика просто в этом вопросе не отличается. Ну, и я абсолютно никак не могу это комментировать, потому что мое мировоззрение кардинально иное. Я не знаю, как так можно делать.

Видимо, что это просто невоспитанные люди. Потому что это то, что трамвай может о них сказать. Наверное, так.



Алексей с трепетом относится к своим трамваям / Фото Владимира Караима

К слову, в трамвае я часто что-то забывал. Мой папа оставил не один зонтик. А какие самые странные вещи ты находил в салоне и что потом с ними делают?

Самая странная вещь, которую я находил, это был фаллоимитатор. Это была новогодняя тройка. Я напросился на новогоднюю тройку. В последний год, когда она ездила, с 2021 на 2022 (год – 24 Канал). До этого почти каждый год во Львове были новогодние трамваи. Я решил, как это бы я мог не попробовать. И окей, это не я лично нашел. Это принес пассажир из салона и сказал: у вас забыли.

Ну, обычно, если у нас есть утерянные вещи, то мы их относим диспетчеру в депо. И, соответственно, владелец может обратиться по номеру телефона или лично, и ему это вернут.

Что такое новогодняя тройка

Это трамваи, которые курсировали по Львову в новогоднюю ночь до полномасштабного вторжения. Ездили они с полуночи до ориентировочно 3 – 4 часов утра. А курсировали в основном на маршрутах 2, 3, 6 и 8.

И напоследок. Это был вопрос от моей коллеги. Ей очень интересно, есть ли возможность покататься с тобой в кабине?

Итак, о покататься в кабине. Это вопрос, который я слышу очень часто. А покатаешь меня, а покажешь что-то там мне? В общем, кататься в кабине трамвая не имеет права даже другой водитель трамвая. Настолько все жестко. Кататься в кабине, кроме самого водителя, который непосредственно в это время управляет этим трамваем, имеет право еще начальник маршрута, ревизор по безопасности движения и некоторые другие должностные лица.



Только ограниченный круг лиц может находиться в кабине трамвая / Фото Владимира Караима

То есть это четко определенный перечень должностных лиц, которые имеют официально право доступа к поездке в кабине трамвая. Всем остальным – нельзя. На большинстве трамваев во Львове установлены в кабине камеры. Только не так, как в Европе, в режиме видеорегистратора, чтобы видеть дорогу, а установлены таким образом, что они охватывают кусочек водителя.

И если ты что-то делаешь немножко не так во время движения, например ешь, пьешь, разговариваешь по телефону, отвлекаешься, как там нам рассказывали, вышиваешь во время движения, играешь в какие-то игры, просматриваешь видосики, – это все фиксируется. И в тот или иной момент тебя за это могут, при выявлении таких нарушений, наказать. Причем, по сути, заслуженно даже.

Поэтому, соответственно, перевозка в кабине постороннего лица также будет зафиксирована.

Поэтому это невозможно. К сожалению, это невозможно. Я думаю, что если договориться об этом на уровне администрации, то, возможно, такой допуск можно было бы получить. Не знаю, в каком порядке, не сталкивался с таким никогда.

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