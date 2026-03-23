Вопросы, от которых сразу хочется убежать: что раздражает кандидатов на собеседованиях
- Кандидатов раздражают вопросы на собеседовании о мотивации, ожидаемую зарплату, слабые стороны и планы на 10 лет.
- Вопросы о том, что кандидат может предложить компании, и о происхождении могут вызвать дискомфорт.
Поиск работы – это не только о вакансиях, но и о непростых собеседованиях. Некоторые вопросы, звучащие во время разговоров с работодателями, давно стали типичными, однако именно они чаще всего вызывают раздражение.
Собеседование – это всегда отдельная история для каждого: кому-то везет с адекватными вопросами, а кто-то выходит после разговора в полном шоке. Иногда рекрутеры ставят такие вопросы, что сложно понять, как на них вообще отвечать. Поэтому со ссылкой на видео kateryna_hutsuliak, мы собрали топ вопросов, которые больше всего раздражают кандидатов во время собеседований.
Какие вопросы на собеседовании больше всего раздражают кандидатов?
Во время собеседований кандидаты нередко сталкиваются с вопросами, которые уже давно стали "классикой" среди рекрутеров, но в то же время вызывают раздражение. Среди них просьба объяснить, почему именно эта вакансия заинтересовала, или озвучить ожидаемый уровень зарплаты, что часто ставит в неловкое положение.
Не менее противоречивыми остаются и вопросы о слабых сторонах. Кандидаты признаются, что иногда сложно понять, насколько откровенно стоит отвечать. Также работодатели часто интересуются мотивацией работать именно в их компании, ожидая четкого и аргументированного ответа.
Отдельное место занимает вопрос, который уже стал мемом среди соискателей работы: "Где вы видите себя через 10 лет?". Несмотря на популярность, многие считают его оторванным от реальности и таким, что не всегда имеет практическую ценность.
Также работодатели часто спрашивают: "Что вы можете предложить этой компании?". Несмотря на очевидность ответа, ведь большинство навыков уже прописаны в резюме и вакансии, кандидатам приходится снова доказывать свою ценность, иногда даже в преувеличенном формате, рассказывает Medium.
Не менее противоречивым считается и вопрос "Откуда вы родом?". В некоторых случаях он может восприниматься как попытка выяснить происхождение или даже иметь скрытый подтекст, что вызывает дискомфорт у кандидатов.
Часті питання
Почему некоторые вопросы на собеседованиях вызывают раздражение у кандидатов?
Определенные вопросы уже стали "классикой" среди рекрутеров – например, просьба объяснить, почему именно эта вакансия заинтересовала, или озвучить ожидаемый уровень зарплаты. Это ставит кандидатов в неловкое положение и вызывает раздражение.
Какие вопросы на собеседованиях считаются самыми противоречивыми?
К противоречивым вопросам относятся вопросы о слабых сторонах, мотивации работать в компании и 'Где вы видите себя через 10 лет?'. Многие считают их оторванными от реальности и не всегда имеющими практическую ценность.
Почему вопрос 'Что вы можете предложить этой компании?' может быть проблематичным для кандидатов?
Этот вопрос может быть проблематичным, поскольку большинство навыков уже прописаны в резюме и вакансии. Кандидатам приходится снова доказывать свою ценность, иногда даже в преувеличенном формате, что может быть неприятным.