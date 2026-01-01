Не "шо" и не "та": какое слово из двух букв мгновенно выдает настоящего украинца
- Одно из слов украинского языка широко используется в Украине для выражения эмоций, таких как разочарование, насмешка и удивление, и является культурным маркером украинцев.
- Хотя оно имеет тюркское происхождение, это слово также органично распространено в большинстве регионов Украины, в частности в Днепре, на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Крыму, тогда как на западе страны чаще используются местные аналоги.
Украинский язык отличается богатством самобытных выражений. Однако вряд ли какое-то из них узнается так мгновенно, как короткое восклицание из двух букв.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на исследователя Андрея Василенко.
Смотрите также "В Англии это деликатес": британка рассказала, какое привычное блюдо в Украине ее удивило
Какое слово способно сразу выдать украинца?
Одним из самых узнаваемых слов в украинском языке является обычное "тю". Оно настолько прочно закрепилось в повседневном общении, что большинство употребляют его даже не задумываясь.
Почему украинцы говорят "тю": смотрите видео
Попытки подобрать точный аналог этого восклицания в английском или других европейских языках обычно не имеют успеха. Тамошние соответствия способны передать разве что отдельные эмоции, тогда как украинское "тю" легко заменяет собой целое предложение.
В зависимости от ситуации оно может передавать:
- разочарование;
- недовольство;
- насмешку;
- неожиданность;
- искреннее удивление.
Для каких регионов присуще выражение "тю"?
Вопреки распространенному мнению о его "полтавских" корнях, "тю" оказалось органичным для большинства областей страны.
Активнее всего его используют в Днепре и на Харьковщине. Для жителей этих регионов "тю" нередко становится своеобразной языковой визитной карточкой.
Это восклицание хорошо знакомо также жителям Донетчины, Луганщины и Крыма, что подчеркивает его значение как маркера широкого украинского культурного пространства.
Выражение "тю" распространено почти по всей Украине / Фото GettyImages
В то же время на западе страны ситуация несколько иная. На Волыни и Полесье "тю" еще случается, а вот на Прикарпатье и Буковине чаще звучат местные аналоги. В частности, в Ивано-Франковске можно услышать "айа", "ты смотри" или ограничиться звуком "ц".
В Одесской области "тю" гармонично сочетается с возгласами молдавского и румынского происхождения – "мей" и "вей", формируя своеобразный региональный языковой микс.
Откуда происходит выражение "тю"?
Исследователи предполагают, что "тю" имеет древнее тюркское происхождение. В современном турецком существует идентичное восклицание, однако в Украине оно получило значительно более широкий спектр значений и эмоциональных оттенков.
Секрет популярности этого восклицания в его способности мгновенно распознавать "своих". Это своеобразный культурный маркер, который объединяет украинцев независимо от региона проживания.
Почему украинцы говорят "шо"?
Известный украинский историк Александр Алферов в своем видео на YouTube рассказал, что в украинском языке со временем произошло упрощение звукосочетания "шч". По мнению филологов, ранее использовалась форма "что", которая впоследствии трансформировалась в "што", позже – в "что", а в современной речи – в "шо".
И "шо", друзья, это не суржик и не диалект. Это называется наддиалектом, то есть это образование, которое распространено на всех украинских территориях. И это "шо" характерно для украинского народа независимо от территорий или социальных ограничений,
– отметил Алферов.
В то же время историк добавил, что в официальной речи и письме следует придерживаться литературной нормы и использовать форму "что".
Какие три слова советская власть изъяла из украинского языка?
Украинский язык подвергался притеснениям как в период Российской империи, так и во времена Советского Союза. Речь шла не только о запрете общаться и писать на нем, но и о попытках приблизить его к русскому.
В результате такой языковой политики несколько поколений украинцев потеряли из употребления немало аутентичных слов. Среди них – "овощи". Так раньше называли плоды, которые выращивали на полях и приусадебных участках.
Еще одно подзабытое слово – "осоння", которым называют открытое, незатененное место, хорошо освещенное и прогретое солнцем. Также под запрет попало слово "робітня". Так называли предприятие, где изготавливали или чинили различные изделия, или помещение, где предоставляли такие услуги.