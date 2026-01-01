Сообщает 24 Канал со ссылкой на исследователя Андрея Василенко.

Какое слово способно сразу выдать украинца?

Одним из самых узнаваемых слов в украинском языке является обычное "тю". Оно настолько прочно закрепилось в повседневном общении, что большинство употребляют его даже не задумываясь.

Почему украинцы говорят "тю": смотрите видео

Попытки подобрать точный аналог этого восклицания в английском или других европейских языках обычно не имеют успеха. Тамошние соответствия способны передать разве что отдельные эмоции, тогда как украинское "тю" легко заменяет собой целое предложение.

В зависимости от ситуации оно может передавать:

разочарование;

недовольство;

насмешку;

неожиданность;

искреннее удивление.

Для каких регионов присуще выражение "тю"?

Вопреки распространенному мнению о его "полтавских" корнях, "тю" оказалось органичным для большинства областей страны.

Активнее всего его используют в Днепре и на Харьковщине. Для жителей этих регионов "тю" нередко становится своеобразной языковой визитной карточкой.

Это восклицание хорошо знакомо также жителям Донетчины, Луганщины и Крыма, что подчеркивает его значение как маркера широкого украинского культурного пространства.

Выражение "тю" распространено почти по всей Украине / Фото GettyImages

В то же время на западе страны ситуация несколько иная. На Волыни и Полесье "тю" еще случается, а вот на Прикарпатье и Буковине чаще звучат местные аналоги. В частности, в Ивано-Франковске можно услышать "айа", "ты смотри" или ограничиться звуком "ц".

В Одесской области "тю" гармонично сочетается с возгласами молдавского и румынского происхождения – "мей" и "вей", формируя своеобразный региональный языковой микс.

Откуда происходит выражение "тю"?

Исследователи предполагают, что "тю" имеет древнее тюркское происхождение. В современном турецком существует идентичное восклицание, однако в Украине оно получило значительно более широкий спектр значений и эмоциональных оттенков.

Секрет популярности этого восклицания в его способности мгновенно распознавать "своих". Это своеобразный культурный маркер, который объединяет украинцев независимо от региона проживания.

Почему украинцы говорят "шо"?

Известный украинский историк Александр Алферов в своем видео на YouTube рассказал, что в украинском языке со временем произошло упрощение звукосочетания "шч". По мнению филологов, ранее использовалась форма "что", которая впоследствии трансформировалась в "што", позже – в "что", а в современной речи – в "шо".

И "шо", друзья, это не суржик и не диалект. Это называется наддиалектом, то есть это образование, которое распространено на всех украинских территориях. И это "шо" характерно для украинского народа независимо от территорий или социальных ограничений,

– отметил Алферов.

В то же время историк добавил, что в официальной речи и письме следует придерживаться литературной нормы и использовать форму "что".

