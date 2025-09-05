Как одна из главных героинь сериала "Все женщины ведьмы" отреагировала его на украинское название
- Роуз МакГавен была удивлена украинским названием сериала "Все женщины – ведьмы", считая его смешным и ужасным одновременно.
- МакГавен подчеркнула, что быть ведьмой не означает быть на стороне зла, на примере своей героини Пейдж Мэтьюс.
5 сентября свой день рождения празднует американская актриса Роуз МакГавен, которая, в частности, известна ролью Пейдж Мэтьюс в сериале "Все женщины ведьмы". В оригинале лента называется Charmed, что в переводе звучит как "Зачарованные" или "Чародейки".
Однако в украинском варианте использовали совсем другое название, что удивило Роуз МакГавен – одну из главных героинь сериала. Что она думает о таком варианте для названия сериала – расскажет 24 Канал со ссылкой на "Апостроф".
Интересно Украинский режиссер, опередивший время: как Параджанов вдохновил Мадонну и Леди Гагу
Что МакГавен сказала об украинском названии сериала?
Роуз МакГавен стала одной из гостей Одесского кинофестиваля в 2019 году. Звезда была приятно удивлена теплым приемом и тем, как в Украине любят знаковый для ее карьеры сериал. В то же время журналисты на фестивале рассказали ей, что название сериала Charmed на украинском звучит как "Все женщины – ведьмы" и актриса отреагировала на это так:
Название очень смешное и ужасное одновременно. Наверное, стоило бы придумать какой-то эквивалент и для мужчин. Например, "Все мужчины – ведьмаки".
В то же время МакГавен подчеркнула, что быть ведьмой – не означает быть на стороне зла. И этому примером является героиня, которую актриса сыграла в сериале – Пейдж Мэтьюс.
Роуз МакГавен на Одесском кинофестивале / Фото канала "Украина"
"Чародейки" поддерживают Украину
Исполнительница роли Прю Галливел, актриса Шеннен Догерти с первого дня полномасштабного российского вторжения поддерживала Украину, критиковала российского диктатора Путина и всех, кто ему помогает и призывала помогать украинцам. О нашей стране актриса не забывала несмотря на то, что сама боролась онкологией. К сожалению, болезнь унесла ее жизнь 13 июля 2024 года.
Также активно поддерживает Украину еще одна главная героиня сериала – Алиса Милано, которая сыграла Фиби Галливел. В частности она не сдержала эмоций после ссоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года и выразила свою поддержку Украине.
Также после начала полномасштабного вторжения на доме сестер Галливел из сериала, который расположен в Лос-Анджелесе, взвился украинский флаг.