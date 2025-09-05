5 вересня свій день народження святкує американська акторка Роуз МакГавен, яка, зокрема, відома роллю Пейдж Метьюс у серіалі "Всі жінки – відьми". В оригіналі стрічка називається Charmed, що у перекладі звучить як "Зачаровані" або "Чародійки".

Проте в українському варіанті використали зовсім іншу назву, що здивувало Роуз МакГавен – одну з головних героїнь серіалу. Що вона думає про такий варіант для назви серіалу – розповість 24 Канал з посиланням на "Апостроф".

Що МакГавен сказала про українську назву серіалу?

Роуз МакГавен стала однією з гостей Одеського кінофестивалю у 2019 році. Зірка була приємно вражена теплим прийомом та тим, як в Україні люблять знаковий для її кар'єри серіал. Водночас журналісти на фестивалі розповіли їй, що назва серіалу Charmed українською звучить як "Всі жінки – відьми" й акторка відреагувала на це так:

Назва дуже смішна і жахлива одночасно. Напевно, варто було б придумати якийсь еквівалент і для чоловіків. Наприклад, "Усі чоловіки – відьмаки".

Водночас МакГавен підкреслила, що бути відьмою – не означає бути на боці зла. І цьому прикладом є героїня, яку акторка зіграла у серіалі – Пейдж Метьюс.



Роуз МакГавен на Одеському кінофестивалі / Фото каналу "Україна"

"Чародійки" підтримують Україну