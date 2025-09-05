Як одна з головних героїнь серіалу "Всі жінки – відьми" відреагувала його на українську назву
- Роуз МакГавен була здивована українською назвою серіалу "Всі жінки – відьми", вважаючи її смішною та жахливою одночасно.
- МакГавен підкреслила, що бути відьмою не означає бути на боці зла, на прикладі своєї героїні Пейдж Метьюс.
5 вересня свій день народження святкує американська акторка Роуз МакГавен, яка, зокрема, відома роллю Пейдж Метьюс у серіалі "Всі жінки – відьми". В оригіналі стрічка називається Charmed, що у перекладі звучить як "Зачаровані" або "Чародійки".
Проте в українському варіанті використали зовсім іншу назву, що здивувало Роуз МакГавен – одну з головних героїнь серіалу. Що вона думає про такий варіант для назви серіалу – розповість 24 Канал з посиланням на "Апостроф".
Цікаво Український режисер, що випередив час: як Параджанов надихнув Мадонну та Леді Гагу
Що МакГавен сказала про українську назву серіалу?
Роуз МакГавен стала однією з гостей Одеського кінофестивалю у 2019 році. Зірка була приємно вражена теплим прийомом та тим, як в Україні люблять знаковий для її кар'єри серіал. Водночас журналісти на фестивалі розповіли їй, що назва серіалу Charmed українською звучить як "Всі жінки – відьми" й акторка відреагувала на це так:
Назва дуже смішна і жахлива одночасно. Напевно, варто було б придумати якийсь еквівалент і для чоловіків. Наприклад, "Усі чоловіки – відьмаки".
Водночас МакГавен підкреслила, що бути відьмою – не означає бути на боці зла. І цьому прикладом є героїня, яку акторка зіграла у серіалі – Пейдж Метьюс.
Роуз МакГавен на Одеському кінофестивалі / Фото каналу "Україна"
"Чародійки" підтримують Україну
Виконавиця ролі Прю Галлівел, акторка Шеннен Догерті з першого дня повномасштабного російського вторгнення підтримувала Україну, критикувала російського диктатора Путіна і всіх, хто йому допомагає та закликала допомагати Українцям. Про нашу країну акторка не забувала попри те, що сама боролася онкологією. На жаль, хвороба забрала її життя 13 липня 2024 року.
Також активно підтримує україну ще одна головна героїня серіалу – Аліса Мілано, котра зіграла Фібі Галлівел. Зокрема вона не стримала емоцій після сварки Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого 2025 року та висловила свою підтримку Україні.
Також після початку повномасштабного вторгнення на будинку сестер Галлівел з серіалу, який розташований у Лос-Анджелесі, замайорів український прапор.