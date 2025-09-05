Однако в украинском варианте использовали совсем другое название, что удивило Роуз МакГавен – одну из главных героинь сериала. Что она думает о таком варианте для названия сериала – расскажет 24 Канал со ссылкой на "Апостроф".

Что МакГавен сказала об украинском названии сериала?

Роуз МакГавен стала одной из гостей Одесского кинофестиваля в 2019 году. Звезда была приятно удивлена теплым приемом и тем, как в Украине любят знаковый для ее карьеры сериал. В то же время журналисты на фестивале рассказали ей, что название сериала Charmed на украинском звучит как "Все женщины – ведьмы" и актриса отреагировала на это так:

Название очень смешное и ужасное одновременно. Наверное, стоило бы придумать какой-то эквивалент и для мужчин. Например, "Все мужчины – ведьмаки".

В то же время МакГавен подчеркнула, что быть ведьмой – не означает быть на стороне зла. И этому примером является героиня, которую актриса сыграла в сериале – Пейдж Мэтьюс.



Роуз МакГавен на Одесском кинофестивале / Фото канала "Украина"

"Чародейки" поддерживают Украину