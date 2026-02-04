Всемирно известный хит написали, вдохновляясь украинской колыбельной: интересные детали

Известный трек "Summertime", который исполнила Элла Фицджеральд, вероятно, был вдохновлен украинской народной колыбельной "Ой ходить сон коло вікон".

Арию "Summertime" написал Джордж Гершвин в середине 30-х годов для оперы "Порги и Бесс", отметил тикток-блогер @swishgrom. Первую версию исполнила Абби Митчелл, но в то время постановка не получила значительного успеха.

Читайте также Местная легенда или предположение ученых: откуда взялось название города Харьков

Впоследствии еще малоизвестная Билли Холидей записала свой вариант композиции, переведя ее в плоскость джаза и блюза. С годами песня получила тысячи каверов в десятках различных жанров и в конце концов стала еще известнее постановки.

Впрочем, самой культовой считается версия Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга, записанная в конце 1950-х годов. Именно она подарила опере второе дыхание и мировую славу, а сама песня стала джазовым стандартом.

При чем здесь украинская песня?

В начале прошлого столетия Украинская национальная капелла под руководством дирижера Александра Кошица отправилась в мировое турне с целью популяризации украинской культуры. Гастроли обернулись бешеным успехом и сотнями концертов по всему миру.

Так, в Карнеги-холл в Нью-Йорке в 1922 году прозвучал легендарный "Щедрик". Однако среди других произведений исполнялась еще и украинская колыбельная "Ой ходить сон коло вікон". Некоторые музыковеды предполагают, что на этом концерте присутствовал Джордж Гершвин. Тогда он активно работал над своей оперой, а украинская колыбельная могла произвести на него сильное впечатление.

Стоит отметить, что эта связь не имеет прямых документальных подтверждений и остается одной из вероятных версий происхождения хита "Summertime".

Как вдохновлялись на создание хита: смотрите видео

Как пишут "Вести Черкащины", это не единичный случай того, как украинская музыка влияла на мировую культуру. Симон Петлюра сознательно поддерживал украинскую дипломатию, пригласив Александра Кошица создать Украинскую Республиканскую Капеллу для представления Украины за рубежом. Петлюра верил, что через песню мир сможет почувствовать самобытность и зрелость украинской нации и таким образом заручиться симпатиями европейской и американской публики.

Что еще стоит прочитать?