Например, существует также несколько вариантов, почему Харьков назвали именно так. Об этом пишет Википедия.

Откуда взялось название "Харьков"?

Сейчас исследователи обсуждают несколько вариантов происхождения названия города Харьков. Самый распространенный среди них заключается в том, что областной центр назвали от реки Харьков. Она является наиболее научно обоснованной.

В то же время существует также фольклорная версия, которая популярна среди местного населения. Согласно ей, название происходит от имени первого жителя – казака Харка. По одним преданиям он – обычный казак, по другим – сотник, еще по другим вообще занимался пасекой.



Харьков – старый город / Фото Википедия

Удалось установить, что поселение на месте Харькова было еще во времена бронзового века, то есть во II тысячелетии до нашей эры. Датой основания города считается 1654 год.

Харьков был столицей Украины

Харьков до сих пор считается первой столицей Украины. Город получил этот статус в 1919 и продолжал его до 1934 года, то есть 15 лет, пишет Vouge.

В этот период Харьков активно развивали, он стал настоящим центром культуры. Известно, что Харьков 1920–1930-х называют столицей конструктивизма и литературного авангарда. Однако культурный расцвет очень скоро разрушила советская власть, которая постоянно преследовала и репрессировала украинских художников.

Что известно о Холодной горе?