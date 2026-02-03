Наприклад, існує також кілька варіантів, чому Харків назвали саме так. Про це пише Вікіпедія.
Звідки взялась назва "Харків"?
Зараз дослідники обговорюють кілька варіантів походження назви міста Харків. Найпоширеніший серед них полягає у тому, що обласний центр назвали від річки Харків. Вона є найбільш науково обґрунтованою.
Водночас існує також фольклорна версія, яка популярна серед місцевого населення. Відповідно до неї, назва походить від імені першого жителя – козака Харка. За одними переказами він – звичайний козак, за іншими – сотник, ще за іншими взагалі займався пасікою.
Харків – старе місто / Фото Вікіпедія
Вдалося встановити, що поселення на місці Харкова було ще за часів бронзової доби, тобто у ІІ тисячолітті до нашої ери. Датою заснування міста вважається 1654 рік.
Харків був столицею України
Харків досі вважається першою столицею України. Місто отримало цей статус у 1919 та тривало його до 1934 року, тобто 15 років, пише Vouge.
У цей період Харків активно розбудовували, він став справжнім осередком культури. Відомо, що Харків 1920–1930-х називають столицею конструктивізму й літературного авангарду. Проте культурний розквіт дуже скоро зруйнувала радянська влада, яка постійно переслідувала та репресувала українських митців.
Що відомо про Холодну гору?
- Холодна гора розташована на західній околиці Харкова. Вона історично позначає межу між містом і шляхами, що ведуть до Полтави та Центральної України.
- Стосовно походження цієї назви існує одразу кілька версій. Зокрема, назва місцевості може походити від тривалого холодного повітря, яке тримається довше, ніж у навколишніх низинах. Клімат тут викликає відчуття ізольованості, нагадуючи гірську місцевість.
- Натомість, відповідно до іншої версії, припускають, що холод слугує метафорою щодо ізольованості місцевості та її неспокійної природи, що притаманна цій місцевості.