Наприклад, існує також кілька варіантів, чому Харків назвали саме так. Про це пише Вікіпедія.

Звідки взялась назва "Харків"?

Зараз дослідники обговорюють кілька варіантів походження назви міста Харків. Найпоширеніший серед них полягає у тому, що обласний центр назвали від річки Харків. Вона є найбільш науково обґрунтованою.

Водночас існує також фольклорна версія, яка популярна серед місцевого населення. Відповідно до неї, назва походить від імені першого жителя – козака Харка. За одними переказами він – звичайний козак, за іншими – сотник, ще за іншими взагалі займався пасікою.



Харків – старе місто / Фото Вікіпедія

Вдалося встановити, що поселення на місці Харкова було ще за часів бронзової доби, тобто у ІІ тисячолітті до нашої ери. Датою заснування міста вважається 1654 рік.

Харків був столицею України

Харків досі вважається першою столицею України. Місто отримало цей статус у 1919 та тривало його до 1934 року, тобто 15 років, пише Vouge.

У цей період Харків активно розбудовували, він став справжнім осередком культури. Відомо, що Харків 1920–1930-х називають столицею конструктивізму й літературного авангарду. Проте культурний розквіт дуже скоро зруйнувала радянська влада, яка постійно переслідувала та репресувала українських митців.

Що відомо про Холодну гору?