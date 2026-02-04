Арію "Summertime" написав Джордж Гершвін у середині 30-х років для опери "Поргі та Бесс", зазначив тікток-блогер @swishgrom. Першу версію виконала Аббі Мітчелл, але на той час постановка не отримала значного успіху.

Згодом ще маловідома Біллі Холідей записала свій варіант композиції, перевівши її в площину джазу та блюзу. З роками пісня отримала тисячі каверів у десятках різноманітних жанрів і зрештою стала ще відомішою за постановку.

Втім, найкультовішою вважається версія Елли Фіцджеральд та Луї Армстронга, записана наприкінці 1950-х років. Саме вона подарувала опері друге дихання і світову славу, а сама пісня стала джазовим стандартом.

До чого тут українська пісня?

На початку минулого сторіччя Українська національна капела під керівництвом диригента Олександра Кошиця вирушила у світове турне з метою популяризації української культури. Гастролі обернулися шаленим успіхом і сотнями концертів по всьому світу.

Так, у Карнегі-хол у Нью-Йорку 1922 року прозвучав легендарний "Щедрик". Однак серед інших творів виконувалася ще й українська колискова "Ой ходить сон коло вікон". Деякі музикознавці припускають, що на цьому концерті був присутній Джордж Гершвін. Тоді він активно працював над своєю оперою, а українська колискова могла справити на нього сильне враження.

Варто зазначити, що цей зв’язок не має прямих документальних підтверджень та залишається однією з ймовірних версій походження хіта "Summertime".

Як пишуть "Вісті Черкащини", це не поодинокий випадок того, як українська музика впливала на світову культуру. Симон Петлюра свідомо підтримував українську дипломатію, запросивши Олександра Кошиця створити Українську Республіканську Капелю для представлення України за кордоном. Петлюра вірив, що через пісню світ зможе відчути самобутність та зрілість української нації та в такий спосіб заручитися симпатіями європейської та американської публіки.

