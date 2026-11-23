Житель американского штата Южная Каролина не собирался играть в лотерею, но внезапно передумал прямо у кассы магазина.

Спонтанная покупка за 20 долларов принесла ему выигрыш в 250 тысяч долларов – это примерно 11,3 миллиона гривен, сообщили UPI.

Как случайная покупка принесла большой выигрыш

Джеймс Хоук приобрел скретч-билет Holiday Gold Surprise в магазине Circle K в городке Миллс-Ривер, штат Северная Каролина. Мужчина рассказал представителям лотереи, что сначала вообще не собирался покупать билет, но один из них привлек его внимание.

Когда американец начал стирать защитный слой, то сначала подумал, что выиграл 250 долларов. Однако впоследствии понял, что сумма гораздо больше.

Я никогда раньше не видел столько нулей,

– признался победитель.

Сколько денег мужчина получит на самом деле

После уплаты федеральных налогов и налогов штата вместо 250 тысяч долларов Джеймс Хоук получил 180 031 доллар – примерно 8,1 миллиона гривен. Мужчина планирует инвестировать выигрыш, однако пока не рассказал, куда именно направит деньги.

Интересно, что шансы выиграть главный приз в этой лотерее составляли примерно один к 575 тысячам. Хоук стал первым обладателем главного приза в этой игре, а два других выигрыша на момент публикации этой новости еще ждали своих обладателей.

Кстати, ранее стало известно, что американец из штата Нью-Джерси выиграл в лотерею 5,9 миллиона долларов, но почти год даже не догадывался об этом. Мужчина приобрел билет Pick-6 еще 22 мая 2025 года, однако забыл о нем. Лишь за 8 дней до истечения срока получения выигрыша он вспомнил о лотерее и начал искать билет. В конце концов американец нашел его в кармане старых штанов. Проверить билет мужчины побудило сообщение лотереи о том, что победитель огромного джекпота до сих пор не забрал деньги.