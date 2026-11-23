Імпульсивна покупка за 20 доларів принесла йому виграш у 250 тисяч доларів – це приблизно 11,3 мільйона гривень, розповіли UPI.

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Як випадкова покупка принесла великий виграш

Джеймс Хоук придбав скретч-квиток Holiday Gold Surprise у магазині Circle K в містечку Міллс-Рівер, штат Північна Кароліна. Чоловік розповів представникам лотереї, що спочатку взагалі не збирався купувати квиток, але один із них привернув його увагу.

Коли американець почав стирати захисний шар, то спершу подумав, що виграв 250 доларів. Однак згодом зрозумів, що сума набагато більша.

Я ніколи раніше не бачив стільки нулів– зізнався переможець.

Скільки грошей чоловік отримає насправді

Після сплати федеральних податків і податків штату замість 250 тисяч доларів Джеймс Хоук отримав 180 031 долар – приблизно 8,1 мільйона гривень. Чоловік планує інвестувати виграш, однак поки не розповів, куди саме спрямує гроші.

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Цікаво, що шанси виграти головний приз у цій лотереї становили приблизно один до 575 тисяч. Хоук став першим переможцем головного призу в цій грі, а два інші виграші на момент повідомлення ще чекали на своїх власників.

До речі, раніше стало відомо, що американець зі штату Нью-Джерсі виграв у лотерею 5,9 мільйона доларів, але майже рік навіть не здогадувався про це. Чоловік придбав квиток Pick-6 ще 22 травня 2025 року, однак забув про нього. Лише за 8 днів до завершення терміну отримання виграшу він згадав про лотерею та почав шукати білет. Зрештою американець знайшов його в кишені старих штанів. Перевірити квиток чоловіка спонукало повідомлення лотереї про те, що переможець величезного джекпоту досі не забрав гроші.