"Поплачу", "обниму близких", "поеду в Крым": чем запомнилась выставка "Тот день"

Интерактивную выставку "Тот день", посвященную восстановлению независимости Украины, за чуть более 20 дней работы посетили более 62 тысяч человек. Из-за постоянных воздушных тревог проект переехал из Киева во Львов.

Благодаря продаже билетов и благотворительной сувенирной продукции удалось собрать 1,5 миллиона гривен в поддержку украинских музеев. Экспозиция состояла из трех тематических залов: "Выбор", "Что нас определяет" и "Мечта", сообщает 24 Канал.

Какие интерактивы были самыми популярными на выставке

В зале "Выбор" посетители могли узнать о событиях 1991 года: от голосования за независимость в Верховной Раде до всеукраинского референдума 1 декабря. На входе гостям предлагали ответить, сколько им было лет на момент провозглашения независимости. 95% опрошенных тогда еще не родились или были моложе 18 лет.

Самым популярным интерактивным экспонатом стал купол Верховной Рады. Посетители могли узнать историю поднятия сине-желтого флага над парламентом 4 сентября 1991 года. Всего они поднимали флаг более 14 тысяч раз.

Кроме того, гости записали более 8 тысяч теленовостей и более 7 тысяч радионовостей о провозглашении независимости Украины.

В зале "Референдум" посетители подписали 16 тысяч бумажных и почти 6 тысяч электронных бюллетеней – копий тех, которые использовались во время голосования 1 декабря 1991 года.

В зале "Что нас определяет" посетители выставки "Тот день" выбирали черты, которые объединяют украинцев. В голосовании приняли участие более 7 тысяч человек.

Чаще всего они отмечали:

стойкость – 68,7% ;

; свободолюбие – 67,4% ;

; силу – 59,9% ;

; юмор – 57,6% ;

; связь с родной землей – 53,7%.

Результаты опроса "Что нас определяет" / Фото Ukraine WOW

Третий зал – "Мечта" – был посвящен будущему Украины. Посетителям предлагалось выбрать 5 из 35 ценностей, которые, по их мнению, помогут украинцам в будущем. В опросе приняли участие более 8 тысяч человек.

Самыми популярными ответами стали:

свобода – 55% ;

; любовь к жизни – 36,3% ;

; безопасность – 33,3% ;

; человечность – 32,7% ;

; достоинство – 27,6%.

Результаты опроса "С чем мы пойдем дальше?" / Фото Ukraine WOW

Еще более 3 тысяч посетителей ответили, что сделают в первую очередь, когда наступит день, о котором мечтают украинцы.

Наиболее распространенными ответами стали:

Поплачу – 17,8% ;

; Буду радоваться – 12% ;

; Обниму / поцелую близких – 11,6% ;

; Поеду по Украине (чаще всего называли Крым, Донецк, Луганск, Мариуполь, Новую Каховку) – 8,8% ;

; Поеду домой к родным – 5,7% ;

; Выйду на улицу / пойду гулять – 5,7% ;

; Вспомню и поблагодарю погибших – 5,2% ;

; Позвоню или напишу близким – 5,2%.

Результаты опроса "В тот день я прежде всего…" / Фото Ukraine WOW

На выходе из выставки гости могли взять камешек со словом, которое поможет им продолжить путь. Чаще всего выбирали камешки с надписями "любовь" и "вера" – по 12,5 тысячи раз, а также "сила" – 12 тысяч раз.

На выставке были и развлекательные интерактивы. В караоке чаще всего пели такие украинские песни:

"Червона рута" Владимира Ивасюка – 15,3% ;

; "Смарагдовое небо" группы DREVO – 14,4% ;

; "Старые фотографии" группы "Скрябин" – 8,2% ;

; "Пес Патрон" группы KARTA SVITU – 4,8% ;

; "Она" группы "Плач Иеремии" – 4,3%.

Песни, которые посетители выставки пели чаще всего / Фото Ukraine WOW

Также посетители голосовали за любимые мемы, отобранные "Львами на джипе", и отвечали на вопрос, нужно ли варить борщ с фасолью. Среди более чем 4600 участников опроса 58,1% поддержали рецепт с фасолью.

Посетители выставки "Тот день" выбрали лучшие мемы / Фото Ukraine WOW

Какие украинские награды были представлены на выставке

Среди экспонатов посетители могли увидеть Флаг Независимости, который народные депутаты во главе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Зайцем внесли в Верховную Раду 24 августа 1991 года.

Также на выставке были представлены официальные символы власти Президента Украины – колар, печать, булава и штандарт, Конституция Украины и исторические артефакты, свидетельствующие о традиции государственности на украинских землях.

На выставке "Тот день" было представлено немало уникальных предметов / Фото Ukraine WOW

Отдельную часть экспозиции во Львове посвятили наградам, которые украинцы получили во время полномасштабного вторжения.

Посетители могли увидеть:

чемпионский пояс Александра Усика;

саблю Ольги Харлан, которой она нанесла победный удар на Олимпийских играх 2024 года в Париже;

премию BAFTA за фильм "Камень, бумага, ножницы" с участием Александра Рудинского;

Нобелевскую премию мира, которую в 2022 году получили Александра Матвийчук и "Центр гражданских свобод";

Пулитцеровскую премию, которую Василиса Степаненко получила за работу в Мариуполе вместе с Мстиславом Черновым и Евгением Малолеткой;

статуэтку "Евровидения" Kalush Orchestra, приобретенную Владимиром Носовым на благотворительном аукционе за 900 тысяч долларов в поддержку ВСУ;

кубки киберспортивной организации NAVI;

золотую медаль Таисии Онофрийчук с чемпионата мира по художественной гимнастике 2026 года;

кубок Ярославы Магучих с первого в истории Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике;

статуэтку Latin Grammy, которую звукорежиссер Владимир Пунько получил в 2025 году;

награду "Эмми", которую в 2024 году за документальный проект Culture Quest получила группа ONUKA;

кубок теннисного турнира WTA 1000, который Элина Свитолина завоевала в Риме в 2026 году.

Команда поблагодарила посетителей, партнеров и всех, кто присоединился к реализации проекта. Всего выставка собрала 1,5 миллиона гривен для поддержки украинских музеев.