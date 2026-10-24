Этот всемирно известный хит 80-х назвали "худшей песней всех времен"

В 1985 году группа Starship выпустила песню "We Built This City", которая быстро стала мировым хитом. Композиция возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и завоевала популярность в нескольких странах.

Однако со временем отношение к ней кардинально изменилось. Музыкальные издания и читатели стали называть ее одной из худших песен в истории, пишет Parade.

Почему песню начали критиковать

Сразу после выхода песня "We Built This City" получила положительные отзывы музыкальных изданий. Billboard описал ее как "необычный рок-н-ролльный гимн", а Cash Box отметил привлекающую внимание мелодию и танцевальное рок-звучание.

В 1986 году песня также получила номинацию на премию "Грэмми" в категории "Лучшее рок-вокальное исполнение дуэтом или группой". Альбом "Knee Deep in the Hoopla" получил платиновый статус и принес группе еще один хит номер один – "Sara".

Starship – "We Built This City": смотрите видео

Однако спустя годы репутация "We Built This City" изменилась. В 2004 году журнал Blender поместил ее на первое место в своем списке "50 худших песен всех времен".

Редактор издания Крейг Маркс объяснил это решение противоречием между заявленным бунтарским духом композиции и ее коммерческим звучанием. По его мнению, песня стала отражением того, что почти уничтожило рок-музыку в 1980-х годах.

В 2011 году читатели Rolling Stone признали "We Built This City" худшей песней 1980-х годов с большим отрывом. А в 2016 году журнал GQ назвал ее "худшей песней всех времен" и опубликовал устную историю создания хита и реакции на него.

Впрочем, несмотря на негативные оценки критиков, "We Built This City" продолжала звучать на радио и появляться в рекламе. Композиция также обрела новую жизнь благодаря британскому креатору LadBaby. В 2018 году он выпустил благотворительную адаптацию "We Built This City on Sausage Rolls", которая возглавила британский чарт синглов.

Так песня, что в свое время стала одним из самых больших коммерческих успехов Starship, превратилась в один из самых противоречивых рок-хитов 1980-х годов.

Как появился хит "We Built This City"

Песня "We Built This City" была выпущена 26 августа 1985 года в качестве главного сингла дебютного альбома "Starship Knee Deep in the Hoopla". Композиция продержалась на первом месте Billboard Hot 100 в течение двух недель, а также возглавила чарты Австралии и Канады и вошла в десятку лучших в нескольких европейских странах.

Для Starship этот релиз стал важным этапом в карьере. Группа сформировалась после изменений в составе и названии Jefferson Starship, а впоследствии выпустила еще два хита, занявших первое место в Billboard Hot 100, – "Sara" и "Nothing's Gonna Stop Us Now".

Группа Starship / Фото GettyImages

"We Built This City" написали Мартин Пейдж и Берни Таупин. В списке авторов также указаны Деннис Ламберт и Питер Вольф.

По словам Таупина и Пейджа, изначально композиция была реакцией на упадок клубов живой музыки в Лос-Анджелесе в начале 1980-х годов. Позже Таупин объяснял, что первоначальное демо имело более мрачное звучание, почему продюсер Питер Вольф не превратил его в поп-рок-хит.

Хотя первоначальным источником вдохновения был Лос-Анджелес, в окончательной версии акцент был смещен на Сан-Франциско – город, тесно связанный с историей Starship и его предшественников Jefferson Airplane и Jefferson Starship.