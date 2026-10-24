Цей всесвітньовідомий хіт 80-х назвали "найгіршою піснею всіх часів"

Однак згодом ставлення до неї кардинально змінилося. Музичні видання та читачі почали називати її однією з найгірших пісень в історії, пише Parade.

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Чому пісню почали критикувати

Одразу після виходу пісня "We Built This City" отримала схвальні відгуки музичних видань. Billboard описав її як "незвичайний рок-н-рольний гімн", а Cash Box відзначив мелодію, що привертає увагу, та танцювальне рокове звучання.

У 1986 році пісня також отримала номінацію на премію "Греммі" в категорії "Найкраще рок-вокальне виконання дуетом або групою". Альбом "Knee Deep in the Hoopla" здобув платиновий статус і приніс гурту ще один хіт номер один – "Sara".

Starship – "We Built This City": дивіться відео

Проте через роки репутація "We Built This City" змінилася. У 2004 році журнал Blender поставив її на перше місце у своєму списку "50 найгірших пісень усіх часів".

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Редактор видання Крейг Маркс пояснив це рішення суперечністю між заявленим бунтарським духом композиції та її комерційним звучанням. На його думку, пісня стала відображенням того, що майже знищило рок-музику у 1980-х роках.

У 2011 році читачі Rolling Stone визнали "We Built This City" найгіршою піснею 1980-х років із великим відривом. А у 2016 році журнал GQ назвав її "найгіршою піснею всіх часів" і опублікував усну історію створення хіта та реакції на нього.

Втім, попри негативні оцінки критиків, "We Built This City" продовжила звучати на радіо та з'являтися в рекламі. Композиція також отримала нове життя завдяки британському креатору LadBaby. У 2018 році він випустив благодійну адаптацію "We Built This City on Sausage Rolls", яка очолила британський чарт синглів.

Так пісня, що свого часу стала одним із найбільших комерційних успіхів Starship, перетворилася на один із найсуперечливіших рок-хітів 1980-х років.

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Як з'явився хіт "We Built This City"

Пісню "We Built This City" випустили 26 серпня 1985 року як головний сингл дебютного альбому "Starship Knee Deep in the Hoopla". Композиція протрималася на першому місці Billboard Hot 100 протягом двох тижнів, а також очолила чарти Австралії та Канади й потрапила до десятки найкращих у кількох європейських країнах.

Для Starship цей реліз став важливим етапом у кар'єрі. Гурт сформувався після змін у складі та назві Jefferson Starship, а згодом випустив ще два хіти, які посіли перше місце в Billboard Hot 100, – "Sara" та "Nothing's Gonna Stop Us Now".

Гурт Starship / Фото GettyImages

"We Built This Cit" написали Мартін Пейдж і Берні Таупін. У списку авторів також зазначені Денніс Ламберт і Пітер Вольф.

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За словами Таупіна та Пейджа, спочатку композиція була реакцією на занепад клубів живої музики в Лос-Анджелесі на початку 1980-х років. Таупін пізніше пояснював, що оригінальне демо мало похмуріше звучання, перш ніж продюсер Пітер Вольф перетворив його на попроковий хіт.

Хоча початковим натхненням був Лос-Анджелес, у фінальній версії акцент змістили на Сан-Франциско – місто, тісно пов'язане з історією Starship та його попередників Jefferson Airplane і Jefferson Starship.