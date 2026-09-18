Секрет китайских мудрецов: что на самом деле делает щепотка соли с вашим любимым чаем

У большинства людей чай ассоциируется со сладким вкусом, медом или лимоном, но в разных частях Азии его могут готовить совсем по-другому. Один из таких вариантов на первый взгляд кажется странным, хотя эта традиция имеет многовековую историю.

Речь идет о чае с солью, который известен в некоторых китайских традициях. Зачем туда добавляют соль и действительно ли напиток становится соленым, расскажет 24 Канал.

Соль в чае имеет давнюю историю

Добавление соли в чай для Китая не является современной выдумкой или странным кулинарным экспериментом. Еще в VIII веке китайский знаток чая Лу Юй описал способ приготовления напитка в своем знаменитом труде "Чайный канон" (Ча цзинь).

По его рецепту чай готовили не так, как мы привыкли сегодня. Чайные листья прессовали в брикеты, обжаривали, измельчали, а затем варили в воде. На первом этапе кипения в воду нужно было добавить определенное количество соли.

При этом Лу Юй особо подчеркивал, что соли не должно быть слишком много. Иначе она перебьет вкус чая, а напиток превратится фактически в соленую воду.

Зачем добавляли соль?

В древней китайской чайной культуре соль использовали не просто для того, чтобы сделать напиток соленым. Она была частью способа приготовления чая и должна была подчеркивать его вкус.

Есть и современное объяснение этого эффекта. Небольшое количество соли может приглушать ощущение горечи, поэтому вкус крепкого чая воспринимается мягче. Именно этим свойством соли объясняют ее использование в некоторых чайных традициях.

То есть правильно приготовленный чай с щепоткой соли не обязательно должен иметь вкус морской воды. Соль в небольшом количестве скорее изменяет баланс вкуса, делая горечь менее резкой.

Это не одна конкретная "соленая чайная" традиция

Важно, что соленый чай не является единственным способом приготовления чая в Китае и не характерен для всей страны. Подобные традиции существуют в разных регионах и культурах. Например, у хакка есть традиционный pestle tea, или "чай в ступке". Для него чайные листья перетирают вместе с арахисом, кунжутом и другими ингредиентами, а затем заливают кипятком; традиционный вариант такого напитка обычно соленый.

Соленый чай также распространен среди тибетцев и некоторых других народов Азии. В тибетской традиции, например, чай могут готовить с солью и маслом, поэтому напиток получается совсем не похожим на обычный зеленый или черный чай.

Как готовят чай с солью и маслом: смотреть видео

Если соли добавить совсем немного, сначала может ощущаться не соленость, а более мягкий и округлый вкус самого чая. Горькость становится менее выраженной, а аромат и послевкусие могут восприниматься четче.

А вот если переборщить с солью, результат будет совсем другим. Именно поэтому в древнем "Чайном каноне" Лу Юй предупреждал не пересаливать напиток: чрезмерное количество соли способно полностью уничтожить тонкие оттенки чая.